El presidente Javier Milei se sumó este martes a las críticas del oficialismo contra el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, luego del mensaje que brindó durante el Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana.

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Si bien evitó una confrontación directa, el mandatario cuestionó una de las frases más resonantes de la homilía, cuando García Cuerva habló de “terrorismo de las redes” para referirse a las agresiones y ataques en redes sociales.

“No me parece que personas en Twitter diciendo lo que piensan sea terrorismo”, sostuvo Milei en declaraciones a Radio Mitre.

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Y agregó: “Me parece que terrorismo es cuando el Estado persigue a las personas o gente poniendo bombas, sembrando el terror”.

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En ese sentido, el Presidente consideró que hablar de “terrorismo” en redes sociales “es exagerado” y relativizó ese tipo de mensajes: “Es una persona que está tecleando y dando su opinión, y es la forma de canalizar la frustración en una realidad que no le gusta”.

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Durante la homilía, García Cuerva había pedido “abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman al prójimo” y cuestionó a quienes, “sentados frente a una computadora”, hacen “terrorismo de las redes”.

Milei también hizo referencia a la parábola del paralítico utilizada por el arzobispo para pedir solidaridad con los sectores más vulnerables.

“A la persona que tiene problemas de invalidez no se lo llevan al Estado, sino a Jesús”, afirmó el mandatario, quien además lanzó una polémica reflexión: “Esas cuatro personas que llevan a la persona con dificultades quizás, si lo hicieran en Argentina, esos cuatro lo molerían a golpes”.

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Pese a las diferencias, Milei evitó profundizar el conflicto con el líder de la Iglesia porteña y sostuvo que García Cuerva “dio una opinión válida dentro de un encuadre sobre las sagradas escrituras”.

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Lemoine: “Señor, diga algo constructivo”

Las críticas desde La Libertad Avanza también incluyeron a la diputada nacional Lilia Lemoine, quien cuestionó con dureza el mensaje del arzobispo.

“No me gustó lo que dijo. Me pareció redundante”, afirmó.

Además, apuntó contra el llamado al diálogo realizado durante el Tedeum: “Señor, diga algo constructivo. Ya sabemos que tenemos que tratar de hablar entre todos, pero si pudiéramos hablar con aquellos que saquearon el país, lo haríamos”.

La legisladora también cuestionó la referencia al “terrorismo de las redes” y sostuvo que García Cuerva “se contradice” al pedir que no haya agresiones mientras utiliza ese término.

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Benegas Lynch habló de quienes “militan con sotana”

Otro de los dirigentes oficialistas que salió al cruce fue el diputado Alberto Benegas Lynch, conocido como “Bertie”.

“El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del Gobierno. Algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres”, escribió en sus redes sociales.

Además, cuestionó “la romantización de la pobreza” y compartió imágenes del arzobispo junto a dirigentes peronistas como Sergio Massa, Malena Galmarini y Alicia Kirchner.

Durante el Tedeum, García Cuerva había pedido “basta de arengar la división y la polarización” y remarcó que “nadie se salva solo”, retomando una frase del papa Francisco.