El presidente Javier Milei se refirió a la imagen que dejó la Selección argentina luego de la victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial, cuando los jugadores exhibieron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas".

Ads

Puede interesarte

El mandatario consideró que la expresión de los futbolistas es legítima y representa un sentimiento compartido por la sociedad argentina, aunque remarcó que el conflicto por la soberanía de las islas debe abordarse en un plano distinto al deportivo.

"Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido que ellos se quieran expresar y lo hagan", afirmó Milei al ser consultado sobre el gesto del plantel albiceleste tras el encuentro.

Ads

No obstante, el Presidente advirtió que "un partido de fútbol es un partido de fútbol" y sostuvo que no deben hacerse interpretaciones que mezclen el resultado deportivo con la política exterior. En ese sentido, señaló que esa visión "así la entendió el director técnico y así la entendieron los veteranos".

🚨 MILEI CUESTIONÓ LA BANDERA DE MALVINAS QUE MOSTRÓ LA SELECCIÓN ARGENTINA



🗣️ "No hay que mezclar. Un partido de fútbol es un partido de fútbol. Ciertos errores son inadmisibles"



📻 @Observador1079 pic.twitter.com/NuRu0BsRld — El Economista (@ElEconomista_) July 16, 2026

Milei también ratificó la posición argentina sobre la soberanía de las islas. "Efectivamente, las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar y lo vamos a hacer en el plano diplomático con inteligencia en el accionar", aseguró.

Ads

En esa línea, destacó los avances que, según su visión, se lograron en el plano internacional a partir del trabajo de funcionarios de su gestión y de los acercamientos con Estados Unidos, al considerar que eso permitió fortalecer la posición argentina en el ámbito de las Naciones Unidas para impulsar negociaciones.

Finalmente, insistió en la necesidad de no mezclar el plano deportivo con la estrategia diplomática. "Eso está en otro carril, hay que manejarlo inteligentemente. Si empezamos a mezclar, nos vamos a equivocar. En una posición de responsabilidad, ciertos errores son inadmisibles porque podrían tener consecuencias muy negativas", concluyó.