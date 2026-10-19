El presidente Javier Milei analizó los titulares que alertan sobre los efectos de la política económica en los bolsillos de las personas, especialmente las afirmaciones en torno a que los argentinos no llegan a fin de mes frente a empresarios petroleros y del sector energético, en el marco de la apertura de la Expo Argentina Oil & Gas 2026, en Neuquén.

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“Yo entiendo que a veces los eslóganes suenan lindo, pero eso no los convierte en algo razonable. Una pelotudez, por más que la digan de manera linda, es una pelotudez. Voy a usar una pelotudez emblemática que impulsó el kirchnerismo”, anticipó.

🔴 Milei sobre quienes no llegan a fin de mes: “Es una pelotudez” 🎤 "Es una pelotudez del tamaño de una casa", aseguró el presidente Javier Milei al hablar de la gente que no llega a fin de mes. https://t.co/FHfHnhKGCv #milei #findemes #endeudados #lla #libertarios https://t.co/RgahrEwZ4c — La Política en Frases (@lpfinformacion) October 19, 2026

La frase en cuestión, dijo, fue “operada” por los medios: “‘la gente no llega a fin de mes’, ‘dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes. No llegan al día 20′”, enumeró.

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Milei se paró sobre esa afirmación para preguntarse cómo hacen “para vivir 10 días sin comer y sin beber” frente a esa situación. “Yo les hago una pregunta: si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?”.

“¿Nadie se hizo la pregunta? No se dan cuenta al contestarla que la frase suena linda pero es una pelotudez del tamaño de una casa. No nos dejemos psicopatear por los hijos de puta que hicieron mierda el país. Nos llevaban a Cuba con escala en Venezuela. No salíamos más de ahí”, concluyó.

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Viaje a España, en plena precampaña electoral

Tras su disertación en Neuquén, Milei viaja este lunes a la noche rumbo a Madrid, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero Adrián Ravier, capital del país peninsular donde se celebrarán elecciones generales el 29 de noviembre y los partidos se encuentran en precampaña.

Durante el martes, participará del Nueva Economía Forum y mantendrá un encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto.

También disertará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca y se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.