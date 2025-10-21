El presidente Javier Milei decidió cancelar su participación en el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), que estaba previsto realizarse en Ezeiza, y no volverá a encabezar actividades proselitistas en la provincia de Buenos Aires antes de las elecciones.

Ads

El evento en Ezeiza iba a ser el cierre de la campaña libertaria en el distrito más poblado del país, con Diego Santilli como principal candidato. El acto buscaba marcar presencia en un bastión históricamente peronista del conurbano bonaerense, siguiendo la línea del cierre anterior de LLA en Moreno, realizado semanas atrás.

Sin embargo, fuentes del oficialismo confirmaron que Milei “se bajó” del acto y concentrará los últimos días de campaña en el interior del país. En la agenda presidencial solo figuran actividades en Córdoba y en Rosario, donde buscará reforzar el respaldo en provincias que resultaron claves en los últimos comicios.

Ads

La decisión se produce tras una serie de incidentes registrados en recientes actos del oficialismo. El viernes pasado, durante una actividad en Tres de Febrero, una mujer atacó con gas pimienta a fotógrafos que cubrían el evento, los insultó y persiguió a uno de ellos con un cuchillo dentro de un supermercado. La agresora fue detenida por la policía.

Ads