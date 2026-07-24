El presidente Javier Milei comienza una visita oficial de menos de 24 horas a la ciudad brasileña de San Pablo con el objetivo de fortalecer los vínculos entre la Argentina y el estado paulista, aunque no se verá con su par Lula Da Silva a quien sólo ha saludado por protocolo en cumbres internacionales desde que asumió.

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La visita oficial se iniciará este sábado a las 9, en el Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo, donde será recibido con honores militares por el gobernador Tarcísio de Freitas en la Plaza Cívica.

Luego, Milei recibirá la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga San Pablo, ceremonia a la que también está invitado el alcalde de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes. Durante la ceremonia se dará lectura al decreto oficial de concesión.

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Horas más tarde, el Presidente compartirá una reunión de trabajo con De Freitas, Nunes y el senador del Partido Liberal Flavio Bolsonaro, candidato presidencial opositor y principal adversario de Lula. Cabe señalar que el senador es hijo del expresidente Jair. La semana pasada, el juez Alexandre de Moraes desestimó el recurso presentado por la defensa del ex mandatario para poder recibir a Milei en su domicilio, donde momentáneamente cumple con su prisión domiciliaria.

La visita a San Pablo culminará con su participación en la Convención Nacional del Partido Liberal, en el Mercado Livre Arena Pacaembú.

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Para el día domingo, la agenda del presidente seguirá pero ya en suelo argentino con el cierre de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional de Palermo.

La expectativa ahora estará puesta en el mensaje que Milei. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró esta semana que no habrá nuevos anuncios para el sector agropecuario.

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