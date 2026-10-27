El presidente Javier Milei viajará este martes a Catamarca para participar de la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto. La actividad está prevista para las 17.00, en una jornada en la que también está pautada una nueva conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier.

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La agenda del mandatario se desarrolla mientras continúa sin pronunciarse públicamente sobre la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. A casi 36 horas del resultado electoral, Milei todavía no felicitó al presidente brasileño, que se impuso en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro.

El silencio contrasta con las reacciones de otros líderes de la región y se produce en un contexto de tensión política entre ambos gobiernos. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, aunque la cuestión electoral brasileña no figuró, según la información difundida sobre la reunión, entre los temas tratados por el Gabinete nacional el lunes.

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En paralelo, el Gobierno nacional aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto minero Agua Rica, también ubicado en Catamarca. La iniciativa contempla una inversión superior a los US$ 6.300 millones para desarrollar y explotar a gran escala un yacimiento de cobre, oro, plata y molibdeno.

La actividad de Milei en Catamarca se combinará con la conferencia de prensa de Ravier, prevista para las 11.00 en la Casa Rosada, donde se esperan definiciones sobre la agenda del Gobierno nacional.

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