Javier Milei viajará a la ciudad de Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y mantener reuniones con empresarios, economistas y referentes de la comunidad judía. El Presidente parte este lunes (21 de septiembre) y permanecerá en Estados Unidos hasta el jueves (24).

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Se trata de la décimo octava visita del mandatario a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia y la tercera vez que participará de la Asamblea de la ONU. Milei viajará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

La partida está prevista para las 23:00 del lunes, aunque antes tiene previsto encabezar una reunión de Gabinete. Por el momento, desde el Gobierno señalaron que no está previsto un encuentro bilateral con Donald Trump, quien se encuentra en plena campaña a pocas semanas de las elecciones de medio término.

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El mandatario llegará a Nueva York durante la mañana del martes y por la tarde comenzará con sus actividades oficiales.

Su primera actividad será en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde brindará una disertación y recibirá el premio “Ohev Israel”, una distinción vinculada con su respaldo a Israel y su relación con la comunidad judía.

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A las 19, Milei mantendrá una reunión con Roberto Salinas y, a las 20.30, se encontrará con el economista estadounidense Xavier Sala-i-Martin, profesor de la Universidad de Columbia y especialista en crecimiento económico.

El miércoles 23 será el día central de la gira. Al mediodía, el Presidente participará del Debate General de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde tiene previsto volver a plantear el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

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Por la tarde, a las 16:00, encabezará la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto al International Republican Institute (IRI). Allí abordará cuestiones vinculadas con la libertad económica, la seguridad estratégica y la cooperación regional.

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A las 18:00, el mandatario se reunirá con integrantes del Consejo de las Américas, en un encuentro que contará con la participación de su presidenta, Susan Segal, y entre 12:00 y 15:00 empresarios. La jornada finalizará a las 19.30 con una reunión con el rabino y escritor Simón Jacobson.

El jueves 24, en tanto, Milei brindará a las 13:00 una exposición en The Economic Club of New York, una institución vinculada al ámbito empresarial y financiero estadounidense.

El regreso a la Argentina está previsto para las 21:00 del jueves, con llegada al país el viernes 25 a las 8.30.