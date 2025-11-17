Javier Milei viajará otra vez a Estados Unidos, el viaje número 14 a ese país desde que asumió la presidencia. Esta vez será para participar de la ceremonia de sorteo del Mundial de Fútbol 2026 que se desarrollará de forma conjunta entre ese país, Canadá y México y donde Argentina será el defensor del título obtenido en Qatar 2022.

El evento se realizará el próximo 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en la ciudad de Washington D. C. Todo el contexto será muy diferente a la última vez cuando se reunieron en la Casa Blanca, en medio de un clima tenso previo a las elecciones legislativas donde el norteamericano le brindó su firme apoyo.

Allí está previsto que participe el presidente Donald Trump. En el palco, estaría acompañado por Milei. También cabe que otros mandatarios invitados por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, estén allí.

El Mundial 2026 contará con la participación de 48 selecciones y se disputarán 104 partidos y se desarrollará del 9 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México, siendo la primera vez que se dispute en tres países. La única vez- hasta ahora- que había sido organizado por dos estados fue en 2002 con Corea y Japón.

En cuanto a la ceremonia que contará con la presencia de Javier Milei, la misma tendrá lugar en el Kennedy Center de Washington, donde se realizará el sorteo de los 12 grupos que conformarán la Copa Mundial. Se trata de un edificio con capacidad para 2.442 personas y que cuenta con sala de conciertos y otras salas y atracciones.

