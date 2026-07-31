El presidente Javier Milei volvió a referirse a la polémica por la bandera de las Islas Malvinas que mostraron jugadores de la Selección Argentina tras el triunfo ante Inglaterra y sostuvo que “no hay que mezclar el agua con el aceite” al diferenciar el deporte de la política.

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Durante una entrevista con Mariana Brey en el programa A la Barbarossa, Milei cuestionó la actitud de los futbolistas y afirmó que “es un deporte, es un juego”, aunque aclaró que entiende que los jugadores puedan expresar emociones dentro del campo de juego.

“Lo que no hay que hacer es que eso le pase a un político. Usted no puede hacer declaraciones que son equivalentes a hacer una declaración de guerra”, señaló el mandatario.

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"No hay que mezclar el agua con el aceite"



Javier Milei criticó que los jugadores de la Selección Argentina hayan exhibido una bandera de las Islas Malvinas después de ganarle a Inglaterra y afirmó: "Es un deporte, es un juego". pic.twitter.com/IjABo0Ye9K — Corta (@somoscorta) July 31, 2026

En esa línea, el Presidente comparó la situación con una frase atribuida a Elvis Presley, quien —según Milei— había dicho que no debía mezclar su rol como artista con cuestiones políticas.

“Es decir, no está bueno mezclar el agua con el aceite. Es un deporte, es un juego”, insistió.

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“Los mayores avances de la historia en Malvinas los hemos logrado nosotros”

Milei también defendió la estrategia de su Gobierno respecto al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y aseguró que consiguió avances diplomáticos inéditos.

“El gol de Maradona a los ingleses, el que usted quiera de los dos, como resultado de ese gol, no nos devolvieron las Malvinas”, sostuvo en referencia a la Guerra de Malvinas y al histórico partido del Mundial de 1986.

“Los mayores avances de la historia en el tema Malvinas los hemos logrado nosotros desde la diplomacia”, afirmó.

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"Hemos logrado que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse con nosotros a hablar"



Javier Milei aseguró que su Gobierno logró "los mayores avances de la historia en el tema Malvinas" y dijo que "una parte de los ingleses considera que nos las tienen que devolver". pic.twitter.com/eUn3WXea72 — Corta (@somoscorta) July 31, 2026

Según el Presidente, Argentina logró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) impulse nuevamente el diálogo con el Reino Unido. “Hemos logrado que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse con nosotros a hablar”, expresó.

Además, aseguró que la posición argentina cuenta con respaldo internacional: “Estados Unidos se ha manifestado en favor nuestro, China se ha manifestado en favor nuestro, y una parte de los ingleses consideran que nos las tienen que devolver porque son nuestras”.

Finalmente, Milei volvió a cuestionar las expresiones más confrontativas sobre la cuestión Malvinas y las calificó como “bravuconadas propias de un barrabrava termocefálico moroneuronal”, al considerar que ese tipo de posturas no contribuyen al reclamo argentino.