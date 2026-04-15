“Habitualmente, los políticos cuando reciben un mal dato suelen fingir demencia o hablar de cualquier otra cosa. Nosotros tendríamos un montón de cosas buenas para hablar el día de hoy, pero como soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional, y como odio la inflación, y como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación”, expresó el Presidente de la Nación en su discurso ante empresarios en la AmCham Summit 2026.

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Y continuó: “Lo que hay que hacer es tener paciencia. No hay que desesperarse. Cuando uno se desespera, toma malas decisiones. Nosotros no vamos a ir en contra de la teoría económica y de la evidencia empírica".

"Tampoco vamos a violentar nuestros valores morales al momento de diseñar la política económica”, sostuvo el mandatario a la vez que ensayó una justificación del incremento en los precios.

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Antes había adelantado su postura en redes, donde aseguró que “el dato” correspondiente al mes pasado fue “malo”.

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 3,4% en marzo con respecto de febrero y acumularon un alza de 9,4% en el añohttps://t.co/ALtx4h5Sbd pic.twitter.com/6COSfIep4J — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 14, 2026

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