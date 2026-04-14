El Nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) registró un alza mensual de 3,4% en marzo de 2026, y acumuló en el año una variación de 9,4%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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A nivel de las categorías, los precios Regulados (5,1%) tuvieron el mayor incremento por ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación, seguidos por eI IPC núcleo (3,2%) -con una variación levemente menor al nivel general- y Estacionales (1,0%), con subas vinculadas al turismo y al cambio de temporada en indumentaria que compensaron las caídas de precios de verduras y frutas.

"La división de mayor aumento en el mes fue Educación (12,1%): como todos los años, esta suba coincide con el inicio de las clases", indicó el organismo. Le siguió Transporte (4,1%) debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos.

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La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de las Carnes y derivados (6,9% en GBA). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en marzo de 2026 fueron Bienes y

servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 3,4% en marzo con respecto de febrero y acumularon un alza de 9,4% en el añohttps://t.co/ALtx4h5Sbd pic.twitter.com/6COSfIep4J — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 14, 2026

Al respecto, el presidente Javier Milei a través de una publicación en X donde cita al ministro de Economía Luis Caputo, señaló que “el dato es malo”.

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“El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, indicó. Por otro lado, adelantó que explicará su posición en el evento AmCham Summit 2026, la cumbre de negocios de empresas norteamericanas en el país.

Por su lado, Caputo mencionó que “en el mes se registró un impacto significativo de la guerra en Medio Oriente, en línea con los efectos registrados en otros países”. Asimismo, señaló que “la economía continúa atravesando un proceso de corrección de precios relativos, lo que se verificó principalmente en los precios de los servicios regulados y en Carnes y Derivados”.

Entre los impactos directos de la situación internacional pueden citarse las subas de 9% en combustibles, 24% en pasajes de avión de cabotaje y de 22% en transporte interurbano. “La inflación es un fenómeno monetario, y puede acelerarse por un aumento en la oferta monetaria, una caída en la demanda o una combinación de ambas. A medida que el impacto rezagado del desplome pre electoral en la demanda de dinero el año pasado vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirán que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales”, concluyó.