El presidente Javier Milei firmó este miércoles el proyecto de reforma laboral y dio la orden para que sea enviado al Congreso, apenas regresó al país tras su breve viaje a Noruega. La decisión se tomó en Aeroparque, minutos después de que el mandatario volviera de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, donde fue distinguida la dirigente venezolana María Corina Machado.

Ads

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó la iniciativa como “la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral”, en línea con la intención del Gobierno de avanzar con una modernización del sistema y flexibilizar las condiciones actuales. Según planteó, el paquete apunta a “impulsar el empleo y acompañar el crecimiento económico”.

🖋 “Por más crecimiento, por más prosperidad y por más trabajo.”



Con un video musicalizado con Back In Business de AC/DC, Javier Milei firmó el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso durante las sesiones extraordinarias.



👉 Más info: https://t.co/rmEvkHij7D pic.twitter.com/Tr4rrTyaGV — LaNoticia1.com (@lanoticia1) December 11, 2025

El propio Milei celebró la firma: “Por más crecimiento, por más prosperidad y por más trabajo para que la Argentina sea grande nuevamente”, afirmó el Presidente en un mensaje difundido por Presidencia.

Ads

El Presidente de la Nación firmó hace unos instantes el proyecto de modernización laboral que se enviará inmediatamente al Congreso de la Nación. El mismo representa la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral.



Dios bendiga a la República Argentina.… pic.twitter.com/rJCrDJ3VY6 — Manuel Adorni (@madorni) December 11, 2025

El envío del proyecto se suma a otras medidas que la Casa Rosada apura en su avanzada legislativa. Entre ellas, el nuevo bono y la privatización de las represas, acciones con las que el Ejecutivo busca sumar dólares para afrontar cerca del 40% de los vencimientos de enero. También se encuentran en agenda los cambios que impulsa el Gobierno en el Conicet, con la intención de tener mayor injerencia sobre las investigaciones y el uso de fondos.

Puede interesarte

En paralelo, continúan los cruces con distintos espacios políticos y sindicales por el alcance de la reforma laboral. En los últimos días, dirigentes cuestionaron puntos vinculados al blanqueo de trabajadores y a la posibilidad de retrocesos en los salarios reales, comparándolos incluso con los de 2001.

Ads

La agenda oficial también se movió en el plano político. Este martes renunció el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, quien será reemplazado por Joaquín Mogaburu, en una reconfiguración interna que el Ejecutivo presenta como parte de una “nueva etapa de reformas”.