Javier Milei tendrá una semana con fuerte actividad política y legislativa que incluirá un nuevo desembarco en la provincia de Buenos Aires. El Presidente viajará el viernes 18 de septiembre a Bahía Blanca, donde recorrerá el proyecto de inversión de la empresa Mega bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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El viaje se producirá en una semana especialmente importante para el Gobierno nacional, que buscará ordenar a sus bloques legislativos mientras comienza a discutirse la reforma electoral impulsada por la Casa Rosada.

Antes de viajar a Bahía Blanca, Milei encabezará el lunes una reunión de Gabinete y luego recibirá en Casa Rosada a diputados y senadores oficialistas. El encuentro tendrá lugar a pocos días de que el Congreso comience a analizar formalmente los cambios que propone el Ejecutivo en materia electoral.

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El martes, en tanto, está prevista una reunión informativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para abordar el proyecto de reforma electoral. Uno de los principales objetivos del Gobierno es avanzar con la eliminación de las PASO, una modificación que forma parte de la estrategia electoral de cara a los próximos comicios.

La agenda también contempla la reunión de la mesa política del Gobierno, encabezada habitualmente por Karina Milei, y una nueva conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier.

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La tercera visita de Milei a Bahía Blanca

El viaje del Presidente será su tercera visita a Bahía Blanca desde que asumió y la primera desde las devastadoras inundaciones de marzo de 2025.

La primera vez que Milei llegó a la ciudad fue el 17 de diciembre de 2023, un día después del fuerte temporal que provocó graves daños y dejó 13 muertos. La segunda visita ocurrió el 12 de marzo de 2025, pocos días después de las inundaciones que golpearon a Bahía Blanca y la región.

En aquella oportunidad, el mandatario recorrió distintos puntos afectados y supervisó los trabajos que se realizaban para asistir a los damnificados y recuperar la infraestructura dañada.

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Ahora, más de un año después de aquella inundación, Milei regresará a la ciudad para una actividad vinculada a uno de los principales proyectos de inversión alcanzados por el RIGI.

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Una inversión de US$360 millones

En Bahía Blanca, el Presidente visitará el proyecto de Mega, una iniciativa que contempla una inversión de aproximadamente US$360 millones para ampliar la planta que la compañía tiene en la ciudad.

El proyecto es impulsado por una sociedad integrada por YPF, Dow y Petrobras y apunta a incrementar la capacidad de producción de líquidos de gas natural, entre ellos etano, butano, propano y gasolinas naturales.

Según la información difundida por Presidencia, la obra proyecta además la generación de alrededor de 800 puestos de trabajo.

La visita permitirá al Gobierno mostrar en territorio bonaerense uno de los proyectos de inversión que busca impulsar mediante el RIGI, mientras en paralelo enfrenta una semana de fuerte actividad política en el Congreso.

La discusión de la reforma electoral, con la eliminación de las PASO como uno de sus puntos centrales, será uno de los principales desafíos para el oficialismo en los próximos días.