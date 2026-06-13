El presidente Javier Milei volverá a España en los próximos días, en el marco de una nueva gira internacional que se da en medio del escándalo que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni y que atraviesa la agenda política local.

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El jefe de Estado partirá el próximo miércoles 24 de junio rumbo a Madrid, donde permanecerá hasta el sábado 27, en una visita de tres días con actividades acotadas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, durante su estadía participará de una conferencia en la Universidad CEU San Pablo y mantendrá reuniones con empresarios.

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Con esta nueva escala, Milei concretará su sexta visita a España. En viajes anteriores, ya se reunió con el líder de Vox, Santiago Abascal, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su última participación fue como expositor final del Madrid Economic Forum.

El viaje se produce en simultáneo con la situación política que involucra a Manuel Adorni, quien quedó bajo el foco de la oposición en medio de cuestionamientos vinculados a su patrimonio y a declaraciones públicas, lo que derivó en un clima de fuerte tensión en el escenario político nacional.

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En ese marco, distintos bloques opositores impulsaron en las últimas horas pedidos de interpelación y evalúan avanzar con una moción de censura, lo que elevó la presión sobre la figura del funcionario y sumó un nuevo frente de conflicto para el Gobierno en plena agenda internacional del Presidente.

El resto de la agenda internacional

Tras su paso por Europa, Milei regresará al país y días después volverá a salir rumbo a Paraguay. El 30 de junio participará en la cumbre de presidentes del Mercosur en Asunción, la primera bajo la vigencia del acuerdo comercial entre el bloque regional y la Unión Europea.

Finalmente, el 4 de julio viajará a Estados Unidos, en lo que será su decimoctava visita al país norteamericano. Allí está prevista una actividad con el expresidente Donald Trump, en el marco del fortalecimiento del vínculo bilateral.