Un millonario robo sacudió al norte de Pinamar, uno de los destinos turísticos más concurridos de la provincia de Buenos Aires. Delincuentes ingresaron a una vivienda alquilada por una familia oriunda de Rosario y escaparon con un botín estimado en 20 millones de pesos, aprovechando que la casa se encontraba vacía.

Según informó el medio regional CNM, el hecho ocurrió durante una franja de apenas dos horas, entre las 22.00 y la medianoche del sábado, cuando los ocupantes habían salido a cenar. Según la denuncia, los ladrones barretearon una puerta balcón y lograron ingresar sin ser advertidos.

Una vez dentro, desvalijaron la propiedad ubicada en la calle Del Sauce al 400, en la zona norte de la ciudad. Se llevaron 5.000 dólares, 4 millones de pesos en efectivo, consolas de videojuegos, computadoras portátiles, parlantes de alta gama y otros objetos de valor.

Entre los elementos sustraídos figuran una PlayStation 5, una PlayStation 4, una Nintendo Switch, una notebook, barras de sonido, parlantes JBL, mochilas, bolsos de viaje y lentes de sol de marcas reconocidas.

De acuerdo a la estimación realizada por la familia, el valor total de lo robado rondaría los 20 millones de pesos, teniendo en cuenta tanto el dinero como el equipamiento tecnológico.

El episodio fue denunciado y tomó intervención la Policía Bonaerense, que inició las actuaciones correspondientes para identificar a los responsables. Hasta el momento no se informaron detenciones.