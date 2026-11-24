El Ministerio de Transporte de la Provincia, a cargo de Martín Marinucci, intensificó los controles vehiculares y de alcoholemia en puntos estratégicos de circulación durante el último fin de semana. Los procedimientos estuvieron a cargo de agentes de fiscalización de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, en el marco del esquema de prevención y cumplimiento de la Ley de Alcohol Cero en territorio bonaerense.

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Los operativos se realizaron en Tigre, Pinamar y Villa Gesell, y en total se fiscalizaron 1.286 vehículos, se labraron 25 actas de infracción y se retuvieron 16 licencias de conducir.

“La seguridad vial no solo se construye con controles, sino también con educación, conciencia y un Estado presente que asume la responsabilidad de cuidar a su gente. Cada vida que logramos proteger es el verdadero resultado de esta política pública”, aseguró el ministro Martín Marinucci.

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“Es necesario cambiar la conciencia vial y estas acciones, tanto los controles como las charlas de concientización en conjunto con Estrellas Amarillas, permiten generar un gran cambio a la hora manejar y la importancia de no beber alcohol si van a estar frente al volante”, resaltó el funcionario de Axel Kicillof.

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