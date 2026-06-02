“Yo hablo sobre las evidencias. Nosotros hemos bajado los homicidios de mujeres de manera considerable, tanto en 2024 como en 2025”, dijo la Ministra Alejandra Monteoliva en declaraciones televisivas, al defender su gestión tras las críticas por la desarticulación de las “políticas de género” por parte del Gobierno de Javier Milei.

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Y añadió: “En el año 2024 se produjeron 312 homicidios de mujeres, en 2025, 279, mientras que en 2023, con Ministerio de la Mujer incluido, se cometieron casi 380 asesinatos”.

La Ministra de Seguridad realizó estas declaraciones en el marco de la fuerte conmoción generada por el femicidio de Agostina Vega (14) en Córdoba.

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