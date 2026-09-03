Una enfermera de Carlos Casares expresó su indignación luego de cobrar $62.500 por realizar un traslado de alta complejidad y utilizó las redes sociales para cuestionar el reconocimiento que reciben los profesionales de la salud por una tarea que implica una enorme responsabilidad.

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“¿Ustedes realmente creen que $62.500 es un pago justo por un traslado de alta complejidad?”, planteó la profesional en un posteo que rápidamente comenzó a circular en medios y redes de la ciudad.

La enfermera explicó que durante estos servicios viaja un paciente que requiere atención profesional, mientras la ambulancia puede recorrer kilómetros a gran velocidad, con riesgos tanto para el paciente como para el propio personal sanitario.

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En ese sentido, remarcó su trayectoria: es Licenciada en Enfermería, tiene 25 años de servicio y continúa capacitándose para poder responder ante distintas situaciones de emergencia.

“Pero claro… tenemos vocación. Y parece que para algunos eso debería alcanzar”, cuestionó.

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La profesional también puso el foco en la realidad económica de los trabajadores y contó que tiene dos hijos estudiando, por lo que sostuvo que la vocación no puede ser utilizada como argumento para justificar una remuneración que considera insuficiente.

“Mis hijos no comen vocación”, expresó, en una de las frases que más repercusión generó.

Finalmente, vinculó esta situación con la dificultad para incorporar y retener personal capacitado en el sistema sanitario. “No pagan como corresponde y no nos reconocen como merecemos”, sostuvo.

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El reclamo volvió a poner sobre la mesa las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y, particularmente, la situación de quienes realizan traslados de pacientes de alta complejidad, una tarea que requiere formación específica, experiencia y disponibilidad ante situaciones de extrema urgencia.