Tras lo que sucedió con la joven de 25 años raptada y violada, otro hecho conmociona a la localidad de City Bell con la muerte de Virginia Franco, una psiquiatra que vivía sola. La casa se encontraba muy desordenada y están tratando de determinar las circunstancias en la que se dieron los hechos.

El cuerpo sin vida de Franco, de 65 años, fue encontrado dentro de la propiedad, ubicada en avenida Cantilo entre 15A y 17.

En un primer momento, familiares y conocidos de la mujer expresaron que la escena donde encontraron el cuerpo se encontraba "desordenada" y había "mucha sangre".

Según publicó el medio 0221.com.ar, poco después de que la Policía acudiera al lugar fue demorado un hombre, amigo de la víctima. Se trata de la misma persona que llamó al 911 para denunciar el hallazgo del cuerpo de la mujer.

Los vecinos la describieron a Virginia como “una mujer reservada, de trato amable y muy respetada en su ámbito laboral”.

Según consta en la web, tenía su consultorio en 55 entre 10 y 11. Investiga los hechos la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta y la causa fue caratulada como "Averiguación de causales de muerte".