Misterio en el cielo de Provincia: Observaron una estela y un destello en varias localidades bonaerenses
Se observó desde el sudoeste de Buenos Aires y en localidades de La Pampa. El fenómeno captó la atención de los vecinos.
Cuando caía la tarde de este sábado (13 de septiembre) se pudo observar una estela y un destello en el cielo.
El fenómeno de “fuego” se observó desde varias ciudades de la provincia de Buenos Aires, como Bahía Blanca y Pehuajó, y también de La Pampa.
En fotos y videos se ve como lo que pareciera ser un “bólido” deja una estela y de repente produce un destello finalmente desapareciendo de la vista.
Por el momento, el fenómeno no parece haber reportado ningún tipo de incidente más allá de la curiosidad de todos quienes pudieron observarlo.
Según la definición del Observatorio Astronómico de Córdoba, un bólido “es un meteoro extremadamente brillante que generalmente explota en la atmósfera debido a la gran velocidad y la fricción”.
“La explosión puede ser acompañada de un sonido estruendoso y puede dejar fragmentos que caen a la Tierra como meteoritos. Los bólidos son a menudo más espectaculares que los meteoros comunes”, agrega.
