Vecinos del sur de la provincia de Buenos Aires, especialmente en Bahía Blanca y localidades cercanas, se sorprendieron durante la madrugada del sábado por una serie de luces intensas que cruzaron el cielo y dejaron una estela brillante durante varios segundos.

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El fenómeno rápidamente se viralizó en redes sociales, donde quienes lograron captarlo compartieron videos e imágenes del evento. También hubo observaciones en distintos puntos de la Patagonia, generando asombro entre quienes no podían identificar qué era.

🔴 El objeto que se desintegró en la atmósfera sobre Río Negro fue una etapa del cohete chino Chang Zheng 4B, aproximadamente a las 0:41 🛰☄️ pic.twitter.com/ctkJAwucUA — Satélites Argentina (@SatelitesArg) April 4, 2026

Especialistas en vigilancia espacial confirmaron que se trató del reingreso a la atmósfera de una etapa del cohete chino Chang Zheng 4B, parte del programa espacial del gigante asiático.

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El objeto había sido lanzado el 30 de diciembre pasado y, tras cumplir su misión orbital, reingresó a la Tierra alrededor de las 0:41. La fricción con las capas altas de la atmósfera provocó su fragmentación y combustión, generando los destellos visibles desde el sudoeste bonaerense.

A diferencia de una estrella fugaz, este tipo de evento presenta menor velocidad y se desintegra en múltiples fragmentos, lo que permite identificarlo como basura espacial.

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Las luces fueron observadas en Bahía Blanca, pero también hubo reportes desde localidades cercanas del sur bonaerense y ciudades patagónicas como Bariloche, General Roca y Viedma.

A pesar del impacto visual, las autoridades confirmaron que no se registraron daños materiales ni caída de restos en zonas pobladas, ya que la mayor parte de la estructura se consumió antes de llegar al suelo. El episodio duró apenas unos segundos, pero dejó una postal inusual en el cielo del sur bonaerense.