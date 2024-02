Un jubilado de 71 años apareció muerto dentro de su casa en el country La Delfina, en el partido de Pilar. Se investigan las causas del deceso pero sospechan que habría sido estrangulado.

La víctima fue identificada como Roberto Eduardo Wolfenson Band. La muerte fue registrada por integrantes del Comando Patrulla quienes recibieron una denuncia al 911 por un fallecimiento en La Delfina, en Presidente Perón al 1300 (Ruta Provincial 234), en la localidad de Presidente Derqui.

Según los trascendidos, al llegar al predio, los efectivos fueron informados por un vigilador de 43 años de que Wolfenson Band residía en el lote N° 397 y que, al no responder a sus llamados, ingresó a la casa junto a un vecino, oportunidad en la que vieron el cadáver del hombre tendido boca arriba junto a una cama.

Peritos de la Policía Científica revisaron el cuerpo sin vida y comprobaron que tenía hematomas en la cara, informó Crónica.

En un comienzo pensaron que el sujeto había fallecido por un paro cardíaco y que había padecido las lesiones por una caída, pero la autopsia reveló que tenía lesiones en la región del cuello, las cuales serían compatibles con un acto de estrangulamiento.

En el caso interviene el fiscal Andrés Quintana, de la Unidad Funcional N° 2, y el expediente está caratulado como “Averiguación de causales de muerte”.

Al analizar las imágenes captadas por cámaras de vigilancia del country, los investigadores de la comisaría 2ª del distrito certificaron que al lugar no ingresaron ladrones y que las últimas personas que entraron y salieron del domicilio de Wolfenson Band fueron una empleada doméstica y un profesor de piano. Además, comprobaron que las aberturas no habían sido violentadas y que no faltaban objetos de valor.