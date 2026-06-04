Misterio: Sigue sin conocerse el paradero del joven loberense Miguel Villarino
Miguel Alberto Villarino tiene 28 años. Perdió contacto con su familia desde el día sábado 30 de mayo al mediodía.
El joven oriundo de Lobería es un reconocido preparador de motores para vehículos de competición y es buscado intensamente por las autoridades desde el pasado sábado.
Fue visto por última vez tras manifestar que se dirigía hacia su taller mecánico; sin embargo, desde ese momento su rastro se perdió por completo y su teléfono celular permanece apagado.
Miguel Villarino tiene 1,70 metros de altura, de contextura robusta, con pelo corto y jopo, quien en ocasiones luce barba y bigotes de pocos días. El joven no cuenta con antecedentes psicológicos ni psiquiátricos.
El joven salió de Lobería con destino a Necochea, para luego dirigirse a Mar del Plata. Las últimas informaciones indican que desde dicha ciudad balnearia se habría trasladado hacia otra provincia.
Para aportar cualquier dato que ayude a su localización, se solicita a la población comunicarse urgentemente al 911, a la Sub DDI, o al Servicio de Atención al Vecino al número 0800 999 5623.
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