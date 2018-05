Junto a un centenar de personas, el intendente Martiniano Molina timbreó hoy en Quilmes oeste, en la avenida Calchaquí y alrededores, donde se construirá el nuevo Metrobus. Allí pudo dialogar con los vecinos y comerciantes de la zona, escuchar sus inquietudes y necesidades.

Cabe destacar que esta semana el presidente Mauricio Macri, junto con la gobernadora María Eugenia Vidal, anunciaron que se construirá el Metrobus en la avenida Calchaquí. Con 8,7 kilómetros de extensión, beneficiará a los vecinos que utilizan diez líneas de colectivos que circulan en la zona. Al respecto, Molina resaltó: “Juntos estamos logrando una transformación histórica de la Ciudad”.

“Seguimos caminando y no sólo en los timbreos, sino todos los días. Queremos estar cerca de los vecinos, charlar con ellos, escucharlos y ponerles el hombro. Nos sumamos al mensaje del presidente Mauricio Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal, aún en los momentos más difíciles seguimos dando la cara, explicándole a la gente que este es un trabajo que va a llevar muchísimo tiempo y que los recursos no son infinitos, por eso debemos ser responsables”, afirmó Molina, quienestuvo acompañado por el diputado provincial Guillermo Sánchez Sterli, el concejal Guillermo Galetto y el titular de la UGL Quilmes del PAMI, Gonzalo Ponce.

“Vivimos en Quilmes desde hace 60 años, hablamos con el Intendente sobre la avenida Calchaquí, que nos interesa mucho. Nos parece bien que nos visite y esté en contacto con la gente, que vean nuestras inquietudes. Le dijimos que estamos contentos por el Metrobus y le pedimos que mejore la zona y traiga más seguridad, que ya son treinta y tres años de sufrimiento, desde los jueves hasta los lunes con los boliches, con los que gritan, con los que pintan las casas, con los que tiran cosas para adentro, yo estoy feliz con la iniciativa del metrubus, contentísimos con las gestión de Martiniano, con toda la gente que lo acompaña”, expresaron Mario y Susana, dos vecinos del lugar.

Al respecto, el Intendente expresó: “Este tipo de obras, como el Metrobus, no serían posibles si no fuera por el apoyo del Presidente y de la Gobernadora”. “Si uno observa Quilmes y charla con la gente te lo dice, realmente es transformador lo que se hizo, son obras profundas esperadas por años. Nosotros seguimos apostando a esto, sabemos que no es sencillo, pero vamos para adelante, pensando en la gente, en todos aquellos que se trasladan cada día a laburar, a llevar a los chicos a las escuelas, en mejorar sus horarios, que les permitan ganar horas para estar con sus familias”, resaltó.

Asimismo dijo: “La planificación de la ciudad que soñamos y por la que trabajamos todos los días se lleva adelante con una mirada a largo plazo, porque no queremos parches sino soluciones reales”. Y calificó al Metrobus como una obra “clave” ya que permitirá reforzar la seguridad vial y mejorar la circulación en fluidez y velocidad. “Es una apuesta fuerte para que los vecinos estén cada vez más cerca y tengan una experiencia de viaje más cómoda y segura”, enfatizó.

Por su parte, Leonardo Tofaneli, dueño de una bicicletería sobre avenida Calchaquí, afirmó: “Estamos acá desde hace 7 años, la visita del Martiniano nos pareció algo muy bueno, apoyamos su gestión y vamos a seguir apoyándolo porque está abierto a escuchar lo que le llega de las personas, nos parece muy bueno lo que puede hacer por Quilmes, sobre todo el Metrobus”.

Cabe señalar que el Metrobus que pasará por Quilmes tendrá 8,7 kilómetros desde el Triángulo de Bernal hasta el cruce Varela. Habrá 5,5 kilómetros que serán exclusivos de Metrobus, divididos en dos tramos: 1,9 kilómetros sobre avenida Los Quilmes entre el Triángulo de Bernal y Zapiola; y 3,6 kilómetros sobre avenida Calchaquí (continuación de Los Quilmes) entre avenida Triunvirato y Sargento Cabral. Los otros 3,2 kilómetros ya fueron puestos en valor durante el plan de pavimentación de 2017 y conecta ambos tramos del Metrobus. Las mejoras en los tiempos y la calidad de viaje serán para un total de diez líneas de colectivos: 85, 98, 129, 148, 159, 257, 293, 324, 582 y 584, que tiene unos 80 servicios por hora. Habrá 11 estaciones y la financiación de la obra estará a cargo de la Nación.

De la recorrida participaron los secretarios quilmeños María Ángel Sotolano (Desarrollo Social); Francisco Milia (Desarrollo Urbano y Obras Públicas); Luis Pulen (Cultura y Educación); Denis Szafowal (Seguridad y Ordenamiento Urbano); Ignacio Carlos Luis Alberto (Legal y Técnica); el presidente del Concejo Deliberante local, Juan Bernasconi; y los concejales Raquel Coldani, Gastón Fragueiro, Facundo Maisú y Myriam Pucheta.