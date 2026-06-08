🔥💥Momento tenso en Berisso: arrojó una bomba molotov contra el Concejo Deliberante. Luego lo detuvieron luego que intentase escapar. pic.twitter.com/O77M7vKnIZ — LaNoticia1.com (@lanoticia1) June 8, 2026

Este lunes se vivió un momento de tensión en el Concejo Deliberante de Berisso, cuando alrededor de las 8:45 un hombre se detuvo frente al edificio y comenzó a proferir gritos amenazantes y arrojó un artefacto incendiario tipo “molotov” contra el edificio de esta institución.

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Afortunadamente, el ataque no logró su objetivo, ya que el elemento incendiario impactó contra el mástil ubicado frente al edificio y no provocó daños de consideración. La situación fue controlada de manera inmediata y no se registraron personas heridas.

Tras el hecho, el autor se dio a la fuga a bordo de un vehículo, siendo rápidamente identificado por el personal de seguridad del Concejo. Gracias al trabajo articulado entre el Centro Operativo de Monitoreo (COM) y personal de la Comisaría Primera de Berisso y mediante la implementación de un operativo cerrojo, se logró su aprehensión y posterior traslado a la dependencia policial correspondiente.

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De acuerdo con la información recabada por las autoridades competentes, la persona involucrada atravesaría una situación vinculada a su salud mental, circunstancia que se encuentra siendo abordada por los organismos correspondientes, informaron en un comunicado desde el Concejo deliberante.

"Queremos llevar tranquilidad a las vecinas y vecinos de Berisso: el Honorable Concejo Deliberante continúa desarrollando sus actividades con absoluta normalidad. Asimismo, agradecemos la rápida y eficaz intervención del personal del COM y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuyo accionar permitió resolver la situación en pocos minutos", indicaron.

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