Mónica Macha suma a Damián Akerman a su equipo en el Senado para impulsar proyectos deportivos en la Provincia
El ex goleador de Deportivo Morón se incorpora al equipo de trabajo de la senadora provincial. También participó del encuentro José María Vittorio. Buscan avanzar en iniciativas vinculadas al deporte como herramienta de inclusión social.
La senadora provincial Mónica Macha confirmó la incorporación de Damián Akerman a su equipo de trabajo en el Senado bonaerense, en el marco de una reunión realizada junto a José María Vittorio, referente nacional del Frente de Deportes de Nuevo Encuentro.
Según expresó la propia legisladora en sus redes sociales, el encuentro tuvo como eje la elaboración de proyectos para implementar tanto en Morón como en la provincia de Buenos Aires. “Nos reunimos con Damián Akerman, quien se suma al equipo del Senado, y con José María Vittorio (…) Trabajamos en proyectos para llevar adelante en Morón y en la provincia”, señaló.
En ese sentido, Macha remarcó el rol del deporte en el actual contexto social: “Sostenemos que el deporte es un pilar fundamental para la inclusión y el fortalecimiento de los vínculos sociales”.
Además, advirtió sobre los efectos de la situación socioeconómica y la creciente digitalización en la vida cotidiana: “En un contexto atravesado por la fragmentación que generan el mundo digital y la situación socioeconómica, se vuelve imprescindible construir estrategias que nos permitan volver a encontrarnos desde lo comunitario”.
Akerman, histórico goleador de Deportivo Morón y referente del deporte local, aportará su experiencia en el desarrollo de iniciativas orientadas a fortalecer políticas públicas deportivas con eje en la inclusión social y la reconstrucción del tejido comunitario.
Durante la reunión, los dirigentes coincidieron en la necesidad de impulsar acciones que promuevan el acceso al deporte en distintos sectores, con una mirada puesta en la integración y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.
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