La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), después de haber habilitado la recategorización, actualizó las escalas del Monotributo.

Estas rigen desde agosto de 2025 hasta la próxima actualización programada para febrero de 2026. Los topes de cada categoría del Monotributo se ajustan según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La tabla de ingresos anuales que determina los límites de cada categoría tiene estos nuevos valores:

*Categoría A: $ 8.992.597,87

*Categoría B: $ 13.175.201,52

*Categoría C: $ 18.473.166,15

*Categoría D: $ 22.934.610,05

*Categoría E: $ 26.977.793,60

*Categoría F: $ 33.809.379,57

*Categoría G: $ 40.431.835,35

*Categoría H: $ 61.344.853,64

*Categoría I: $ 68.664.410,05

*Categoría J: $ 78.632.948,76

*Categoría K: $ 94.805.682,90

Además, ARCA estableció los montos a pagar para cada categoría del Monotributo desde agosto de 2025. Los montos detallados a continuación incluyen el impuesto integrado, el aporte previsional y la obra social.

*Categoría A: impuesto integrado, $ 4.182,60; aporte previsional, $ 13.663,17; obra social, $ 19.239,97. Total a pagar: $ 37.085,74

*Categoría B: impuesto integrado, $ 7.946,95; aporte previsional, $ 15.029,49; obra social, $ 19.239,97. Total a pagar: $ 42.216,41

*Categoría C: impuesto integrado, $ 13.663,17 (servicios) o $ 12.547,81 (comercio de bienes); aporte previsional, $ 16.532,44; obra social, $ 19.239,97. Total a pagar: $ 49.435,58 en el caso de servicios y $ 48.320,22 para el comercio de bienes.

*Categoría D: impuesto integrado, $ 22.307,22 (servicios) y $ 20.773,60 (comercio de bienes); aporte previsional, $ 18.185,68; obra social, $ 22.864,90. Total a pagar: $ 63.357,80 en el caso de servicios y $ 61.824,18 para el comercio de bienes.

*Categoría E: impuesto integrado, $ 41.826,04 (servicios) y $ 33.181,99 (comercio de bienes); aporte previsional, $ 20.004,25; obra social, $ 27.884,02. Total a pagar: $ 89.714,31 en el caso de servicios y $ 81.070,26 para el comercio de bienes.

*Categoría F: impuesto integrado, $ 58.835,29 (servicios) y $ 43.220,24 (comercio de bienes); aporte previsional, $ 22.004,67; obra social, $ 32.066,63. Total a pagar: $ 112.906,59 en el caso de servicios y $ 97.291,54 para el comercio de bienes.

*Categoría G: impuesto integrado, $ 107.074,65 (servicios) y $ 53.537,32 (comercio de bienes); aporte previsional, $ 30.806,54; obra social, $ 34.576,19. Total a pagar: $ 172.457,38 en el caso de servicios y $ 118.920,05 para el comercio de bienes.

*Categoría H: impuesto integrado, $ 306.724,27 (servicios) y $ 153.362,13 (comercio de bienes); aporte previsional, $ 43.129,16; obra social, $ 41.547,19. Total a pagar: $ 391.400,62 en el caso de servicios y $ 238.038,48 para el comercio de bienes.

*Categoría I: impuesto integrado, $ 609.963,03 (servicios) y $ 243.985,21 (comercio de bienes); aporte previsional, $ 60.380,82; obra social, $ 51.306,61. Total a pagar: $ 721.650,46 en el caso de servicios y $ 355.672,64 para el comercio de bienes.

*Categoría J: impuesto integrado, $ 731.955,63 (servicios) y $ 292.782,26 (comercio de bienes); aporte previsional, $ 84.533,15; obra social, $ 57.580,51. Total a pagar: $ 874.069,29 en el caso de servicios y $ 434.895,92 para el comercio de bienes.

*Categoría K: impuesto integrado, $ 1.024.737,89 (servicios) y $ 341.579,30 (comercio de bienes); aporte previsional, $ 118.346,41; obra social, $ 65.806,30. Total a pagar: $ 1.208.890,60 en el caso de servicios y $ 525.732,01 para el comercio de bienes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero también informó que el pago mensual obligatorio debe concretarse antes del 20 de agosto.