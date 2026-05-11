Bajo el objetivo de ofrecer un hogar más seguro y confortable, la campaña 2026 de Naturgy aborda dos ejes fundamentales: el uso seguro del gas y la prevención de accidentes por monóxido de carbono.

Ads

Para esta edición, la ya conocida Natu —referente en seguridad y uso responsable del gas— será nuevamente la protagonista de la campaña en redes sociales, brindando consejos prácticos para optimizar el consumo sin resignar bienestar.

“Esta campaña tiene como objetivo concientizar a las personas sobre el impacto del monóxido de carbono y llevarles información clave para su seguridad”, aseguró Verónica Argañaraz, Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Naturgy Argentina.

Ads

Prevención contra el "enemigo invisible"

El monóxido de carbono sigue siendo una prioridad crítica, causando más de 200 muertes anuales en Argentina. Al ser un gas inodoro, incoloro e insípido, la prevención es la única herramienta efectiva. Entre las recomendaciones que Natu difundirá este invierno, se destacan:

● Ventilación constante: mantener siempre una corriente de aire, incluso en días de frío intenso.

● Color de la llama: verificar que sea siempre de color azul. Si es naranja o amarilla, el artefacto funciona mal.

● Rejillas de ventilación: no obstruirlas bajo ninguna circunstancia.

● Gasistas matriculados: realizar una revisión anual de toda la instalación con profesionales certificados.

● Uso adecuado: no utilizar el horno ni las hornallas para calefaccionar los ambientes.

Ante una emergencia

Desde Naturgy recordaron que, ante síntomas de intoxicación por monóxido o sospecha de pérdida de gas, se debe ventilar el ambiente inmediatamente y buscar asistencia médica urgente.



Ads