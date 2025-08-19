Monte Grande: Gray inauguró el techo parabólico y el playón deportivo de las escuelas secundarias Saavedra y Muñiz
El Intendente de Esteban Echeverría participó del acto de puesta en marcha del techo parabólico y el playón deportivo de la Escuela Secundaria N°12 Mariano Saavedra y la Escuela Secundaria N°14 Francisco Muñiz, en Monte Grande.
“Muy contento de estar inaugurando este espacio tan importante para estas dos instituciones, que le permitirá a las chicas y los chicos realizar sus actividades en las mejores condiciones”, sostuvo Fernando Gray, acompañado por Claudia Torres y Yolanda Velazquez, directoras de las secundarias N°12 y 14, respectivamente.
Según se informó oficialmente, la nueva estructura del techo parabólico cuenta con cubierta de chapas cincalum sobre perfilería galvanizada y vigas reticuladas que tienen apoyo en bases y columnas de hormigón armado.
También se realizó la demolición del viejo piso y la ejecución del nuevo playón deportivo de hormigón de 1100 metros cuadrados, con la instalación de arcos. Además, se llevó adelante la puesta en valor de los baños del patio y trabajos de pintura.
