El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, respaldó públicamente al agente de la Patrulla Municipal que protagonizó un polémico procedimiento en Mar del Plata, cuando intervino sobre una motocicleta que había evadido un control y provocó la caída de sus dos ocupantes. El episodio ocurrió durante la madrugada, en medio de los controles desplegados ante la convocatoria a la denominada “Rodada del terror” por Halloween.

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La secuencia quedó registrada en un video filmado por peatones y se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo el agente se interpone en la trayectoria del rodado y realiza una maniobra que termina con el conductor y su acompañante en el suelo. La intervención generó cuestionamientos de algunos testigos sobre el accionar del efectivo.

Cuando nombramos a la “Patrulla Municipal”, nos olvidamos de que la componen personas. Son agentes que ponen el cuerpo, en el sentido más literal del término. Quiero llevar tranquilidad sobre el estado del agente L.M. : me comuniqué con él y está en óptimas condiciones. Me transmitió su convencimiento de que es por acá y de que no hay que aflojar. Por último, quiero agradecer el acompañamiento policial en esta operación y en todas. Quiero felicitar a quienes se arriesgan y decirles cuánto me llenan de orgullo. Voy a bancar siempre a los que visten uniforme y cumplen el deber. Es importante que la calle sea de la gente y no de los que no dejan vivir. — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) November 1, 2026

Tras la repercusión del episodio, Montenegro publicó un mensaje en sus redes sociales en el que buscó llevar tranquilidad sobre el estado del agente, identificado como L.M. y destacó el trabajo de quienes integran la fuerza municipal.

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“Cuando nombramos a la Patrulla Municipal, nos olvidamos de que la componen personas. Son agentes que ponen el cuerpo, en el sentido más literal del término”, escribió el jefe comunal.

Además, aseguró que se comunicó personalmente con el efectivo y confirmó que se encuentra “en óptimas condiciones”. Según contó, el agente le transmitió su convencimiento de que el camino elegido es el correcto y que “no hay que aflojar”.

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Montenegro también agradeció el acompañamiento de la Policía durante el operativo y felicitó a quienes participan de los procedimientos. “Voy a bancar siempre a los que visten uniforme y cumplen el deber”, afirmó.

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Por último, el intendente defendió la política de controles y planteó: “Es importante que la calle sea de la gente y no de los que no dejan vivir”.

El procedimiento se desarrolló en el marco del refuerzo de los controles de motocicletas en la costa marplatense, ante la convocatoria difundida en redes sociales para realizar una caravana durante la noche de Halloween.