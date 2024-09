El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, reveló este martes que el gobierno de Axel Kicillof rechazó recibir el pago de $14 millones en concepto de deuda por el Complejo Punta Mogotes. Ante esta situación, el municipio procederá a realizar la consignación judicial de dicha cantidad.

Montenegro, a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), expresó su frustración: “La Provincia se negó a recibir el dinero y me dijeron que si pago me denuncian. Me importan nada sus chicanas legales. Es un disparate jurídico que el deudor quiera pagar y el acreedor no quiera cobrar".

Novedades de Punta Mogotes: La Provincia se negó a recibir el dinero y me dijeron que si pago me denuncian. Me importan nada sus chicanas legales. Es un disparate jurídico que el deudor quiera pagar y el acreedor no quiera cobrar. Por eso hoy firmé un decreto para proceder a la… https://t.co/JblF26R3fZ — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) September 10, 2024

El intendente anunció que firmó un decreto para proceder con la modificación presupuestaria necesaria y así llevar a cabo la consignación judicial de la deuda. El objetivo del municipio es recuperar el complejo de balnearios, mejorarlo e integrarlo al barrio, según lo anunciado por Montenegro.

Según informó el medio local La Capital, el secretario Legal y Técnico del municipio, Mauro Martinelli, revisó los balances de la Administración Punta Mogotes, que está compuesta en un 70% por la Provincia y en un 30% por el municipio. Según Martinelli, la deuda con la Provincia asciende a $14 millones.

Posteriormente, el intendente envió una carta documento a la Provincia para que aceptara el pago y así recuperar el control del complejo de balnearios. Sin embargo, la Provincia no coincidió en los términos para la transferencia, lo que llevó al municipio a tomar la decisión de consignar judicialmente el monto adeudado.