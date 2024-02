Guillermo Montenegro se mostró a favor de colaborar con Javier Milei para reordenar la política de subsidios, pero demandó que se tenga en cuenta a las ciudades del interior del país.

“El festival de subsidios que hubo durante el kirchnerismo generó un desmadre económico, con una inflación desatada, con un gasto público enorme… No hay ninguna duda de que hay que ordenar todo esto. Gran parte de esta discusión es ordenar los subsidios, está claro. No tenés que tener un Estado bobo que te esté bancando permanentemente. De eso no hay ninguna discusión”, dijo el alcalde en declaraciones televisivas.

A su vez, comentó que hay diferencias entre los subsidios que recibe el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las ciudades del interior. “No de es de este gobierno, sino que viene desde hace muchos años. Hasta hace poco esa composición era 85% para CABA y AMBA y 15% para el resto de toda la Argentina. Incluso en esa composición también se generaba una asimetría dentro de la propia provincia de Buenos Aires: El conurbano tenía un valor que era similar al de CABA y el resto de las intendencias del interior de la provincia un costo totalmente diferente por el subsidio”.

Al respecto, Montenegro sentenció que la eliminación de subsidios anunciada por el gobierno de Milei acentuó esa asimetría. “Ahora es el 100% para AMBA y cero al interior”, aseveró.