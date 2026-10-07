Guillermo Montenegro explicó los motivos que lo llevaron a dejar su banca en el Senado bonaerense y retomar la intendencia de General Pueyrredon, con la seguridad como principal eje de su regreso.

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El jefe comunal brindó una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde aseguró que tomó la decisión ante la situación que atraviesa Mar del Plata.

“Existe en nuestra ciudad un problema muy grave con relación a la seguridad y tomé la decisión de ponerme al frente”, sostuvo Montenegro.

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“El enemigo es el delincuente”

Durante su exposición, el intendente planteó que la inseguridad afecta directamente la vida cotidiana de los vecinos y describió situaciones vinculadas con el temor a salir de sus viviendas o esperar el regreso de familiares.

“Es vivir con miedo, no animarse a salir, tener miedo de que vuelva un hijo, tener miedo de salir y uno ya no sabe en qué horario”, expresó.

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En ese contexto, afirmó: “Acá hay un solo enemigo, y ese enemigo es el delincuente”.

Montenegro también reconoció que existen responsabilidades diferenciadas entre el Municipio, la Provincia y el Gobierno nacional, aunque sostuvo que esas diferencias no deberían trasladarse a quienes sufren un hecho delictivo.

“Cuando a un vecino le roban, explicarle el organigrama no es lo que corresponde. Hay que laburar y actuar en consecuencia”, afirmó.

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Pidió coordinar a todos los actores

Uno de los principales objetivos planteados por Montenegro para esta nueva etapa será coordinar el trabajo entre los distintos actores vinculados con la seguridad.

En ese esquema incluyó al Municipio y su Patrulla, la Policía Bonaerense, las fuerzas federales, jueces y fiscales.

“Todos estos tienen que ser parte de la solución, no pueden ser parte del problema”, sostuvo.

Para el jefe comunal, esa coordinación resulta necesaria para que los vecinos puedan volver a desarrollar sus actividades cotidianas sin miedo.

“Lo más importante es generar esta coordinación para volver a que el vecino se sienta libre”, señaló.

“La responsabilidad de esta gestión es mía”

Montenegro asumió personalmente la responsabilidad por la política de seguridad de su administración y aseguró que buscará avanzar en las medidas necesarias.

“La responsabilidad de esta gestión es mía. Yo me hago responsable y me pongo al frente del tema para buscar las soluciones que se necesitan”, afirmó.

En ese marco, indicó que mantuvo conversaciones con el gobernador Axel Kicillof y anticipó que solicitará más fuerzas federales y provinciales.

Sin embargo, volvió a remarcar que, más allá de la cantidad de efectivos, considera central establecer un plan de seguridad coordinado, con participación del Municipio.

Aclaró que no cuestiona a Neme

Durante la conferencia, Montenegro también fue consultado sobre la gestión que llevó adelante durante los últimos meses el intendente interino Agustín Neme.

El jefe comunal aclaró que su regreso no representa un cuestionamiento al trabajo realizado por Neme.

“No tiene que ver con lo que estaba haciendo Agustín, sino con las decisiones que creo que debo tomar”, explicó.

Además, destacó la tarea de quien ocupó interinamente la intendencia y aseguró que continuará formando parte de su equipo.

“Agustín trabajó muy bien, él fue el primer concejal, presidente del bloque del PRO. Siempre va a tener un lugar en el equipo porque nunca dejó de tenerlo”, manifestó.

Su respuesta a quienes cuestionaron su salida

Montenegro también respondió a quienes habían cuestionado su decisión de dejar la intendencia para asumir como senador provincial.

“Sigo trabajando y siempre seguí trabajando por mi ciudad”, sostuvo, al referirse a las iniciativas que impulsó durante su paso por la Legislatura bonaerense.

Ante consultas sobre otros problemas de gestión, como el transporte público, el estado de las calles y los microbasurales, el intendente volvió a poner el foco en la inseguridad.

“Es algo donde debemos dar respuestas y trabajar, ahora hay que lograr que hoy en nuestra ciudad los vecinos estén mejor en materia de seguridad, que es lo central”, concluyó.