“Con respecto a la baja de la imputabilidad tenemos una posición muy clara porque no se trata de cuántos delitos efectivamente se ejecutan por menores, sin dar una respuesta a las víctimas y a los perpetradores, que no pueden quedar impunes en la calle, incluso en situaciones peores para ellos”, dijo Alejandra Monteoliva este domingo en declaraciones televisivas.

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Y en ese sentido acusó que durante muchos años “se mezclaron cables” en la gestión de la seguridad en la Argentina y hubo una “ideologización” de las políticas e “imaginarios equivocados” frente a las fuerzas, en alusión a los gobiernos kirchneristas.

“Se produjo una romantización del delito. No se ponían del lado de las víctimas. Nosotros eso lo tenemos muy claro”, sostuvo la Ministra de Javier Milei.

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Y ahondó: “Se romantizaba por posiciones ideológicas y la seguridad no puede hacerlo. Las respuestas, como en todas las carteras, tienen que tener base en la evidencia. Se construyen a partir de ahí porque muestra que cuando tenemos decisiones firmes y un norte claro, es posible. Tenemos la tasa de homicidio más baja de la Argentina y toda la región; son indicadores que muestran que vamos por el camino correcto”.

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