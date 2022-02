El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica radical, Gerardo Morales, se reunió el viernes con su par cordobés, Juan Schiaretti, para conversar sobre temas de interés común y firmar el Convenio de Colaboración y Asistencia Turística entre ambas provincias.

El tema del subsidio al transporte en el país no estuvo ausente de las conversaciones y las declaraciones posteriores a la prensa. En ese sentido, Morales afirmó que: “Este es un país que se debate entre unitarismo y federalismo. Horacio Rodríguez Larreta no es responsable de esta situación, que lleva décadas. Tampoco es responsable el gobernador Kicillof. No estamos planteando quitar acá o allá, sino de generar un sistema de distribución que sea más justo. Hay que meter todos los recursos en la misma bolsa y establecer criterios objetivos por cantidad de colectivos, por cantidad de trabajadores. Porque tanto en el interior como en el AMBA tenemos que pagar los mismos sueldos. Es muy injusto que en el AMBA el boleto esté 18 pesos y en Jujuy 50 pesos”.

Con respecto a la energía eléctrica y el agua potable, el presidente radical afirmó: "Las distribuidoras en el AMBA están en manos del gobierno nacional. En el interior, en todas las provincias argentinas las tenemos que administrar con empresas a cargo de los gobiernos provinciales. Los subsidios van para allí. Hay más de 190 mil millones de subsidios para AYSA, una empresa de aguas que es nacional, que debiera estar en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y del gobierno de CABA. Porque las empresas de provisión y distribución de agua potable en el interior del país está en manos de la provincia. Y son los usuarios que tienen que pagar montos importantes. En el área metropolitana es 5 veces más barata la luz que en el interior. Es muy injusto esto. La idea es trabajar impulsando un proyecto de ley, que está el gobernador Schiaretti en eso".

Consultado acerca de por qué pensaba que el resto de los gobernadores de la Argentina no estaban acompañando el reclamo que llevan adelante con el gobernador de Córdoba, el mandatario jujeño respondió: "Yo creo que lo hacen. Este es un tema de agenda del Norte Grande, que hacemos los diez gobernadores del Norte Grande. Ha habido un incremento para los subsidios del interior pero no alcanza con eso. Nosotros estamos planteando otro sistema, un sistema distributivo de otra manera. Es muy injusto que ciudadanos de Recoleta, de Vicente López, inclusive de La Matanza paguen 18 pesos el colectivo, y ciudadanos de un barrio como Alto Comedero en Jujuy tengan que pagar 50 pesos".

Sobre el acompañamiento de Juntos por el Cambio a estas ideas, Morales afirmó: "Va a haber proyectos y líneas de diálogo con quienes pensamos igual con este tema. Nuestro país tiene muchos problemas, pero uno de los temas a resolver es la cuestión federal. Allí va a haber un debate transversal entre las distintas fuerzas políticas para que el gobierno nacional también se de cuenta que tenemos que ir a un sistema diferente".

Acerca de las políticas económicas del Gobierno nacional, la inflación y la pobreza, el gobernador de Jujuy dijo: "Los malos resultados económicos es producto de la ausencia de un plan y de medidas que lo que hacen es complicar al que produce. Hay que mirar al productor, a la PYME, al emprendedor, que hace un gran esfuerzo, que genera trabajo que es el único camino para combatir la pobreza. El gobierno nacional se equivoca, vive del relato y no arregla los problemas concretos que tiene nuestra economía, especialmente en el interior”.

Con respecto al acuerdo con el FMI, Morales afirmó: "Ya hemos comunicado nuestra posición. Vamos a tener la responsabilidad que no tienen sectores del Gobierno, que han dado un portazo, la Vicepresidenta que no dice nada, y que además ese silencio no ayudó a la negociación que llevó adelante el Gobierno. Máximo Kirchner que dio un portazo, renunció al bloque como creyendo que está ante un trabajo práctico del Centro de Estudiantes de Ciencia Política. En cambio, la posición de Juntos por el Cambio tiene que ver con que el país no puede entrar en el default, debe honrar su deuda. Es una buena noticia que haya un acuerdo con el Fondo".

Sobre la deuda, Morales afirmó: "Auque hay muchos halcones que me saltan a la yugular, la deuda la tomamos nosotros. No tenemos que hacer cargo. Es verdad que Cristina nos dejó una deuda de 240 mil millones de dólares, pero al crédito lo tomamos nosotros. El tema de la deuda nos corta transversalmente a todos: peronismo, radicalismo, y ahora también el PRO; acá no se salva nadie".

Preguntado sobre si va a ser candidato el año que viene, el dirigente radical dijo: “Claro. Si los porteños se animan por qué no el interior. Hay un radicalismo con mas musculatura para que puede tener un presidente en el 2023”. El Goberador finalizó pidiendo “más diálogo".