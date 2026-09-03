La empresa Transportes La Perlita S.A., que brinda desde hace décadas el servicio público de pasajeros en el distrito de Moreno, informó al municipio que no participará de la licitación cuyo acto de apertura de sobres está previsto este viernes, una iniciativa aprobada por el Concejo deliberante e impulsada por la intendente Mariel Fernández.

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La decisión fue comunicada mediante una nota firmada por su presidenta, Mariana Mayotti, dirigida a la intendente Fernández. El escrito cuestiona con dureza las condiciones técnicas, económicas y jurídicas del pliego.

La compañía mantiene la explotación de todos los recorridos comunales y su decisión de no participar la dejaría fuera del servicio durante los próximos años.

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En el documento, la empresa hace especial énfasis en los argumentos que confluyeron para adoptar una decisión que califica como “de enorme trascendencia”. La empresa destaca allí que emplea a aproximadamente 1.300 trabajadores, principalmente del distrito, y que mantiene una de las mayores antigüedades promedio del personal dentro del sistema de transporte.

“El pliego presenta un grado de indeterminación que impide conocer con razonable certeza el alcance real de las obligaciones que deberá asumir el futuro concesionario durante la vigencia del contrato”, afirma. “La Perlita” cuestiona que el pliego no establezca con suficiente claridad cómo se sostendrá económicamente la prestación durante los próximos diez años, qué compromisos asumirá el Estado y qué ocurrirá frente a variaciones en los costos operativos, salariales, de combustible, mantenimiento e inversión.

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Y agrega: “En un tema tan sensible como la definición del servicio público de pasajeros para los futuros 10 años, el Poder Ejecutivo parecería no haber podido trascender el discurso político”, afirma. “Transportes La Perlita S.A. lamenta profundamente haber llegado a esta instancia y, especialmente, no haber sido escuchada”, expresa.

Por último, la empresa solicita formalmente una audiencia con el gobierno municipal y se pone a disposición para trabajar por una mejor calidad de vida de los morenenses. “Esperando que en la nueva etapa que deba transitar el transporte de Moreno ni los vecinos ni los trabajadores involucrados se vean afectados, quedamos como siempre a disposición para trabajar por una mejor calidad de vida de los morenenses, solicitando a esos efectos, formalmente, se nos conceda una audiencia”, concluye el escrito.

Tres zonas y nuevas terminales

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El proyecto propone dividir el distrito en tres grandes zonas operativas, con el objetivo de favorecer la competencia entre empresas y mejorar la cobertura del servicio. Fernández señaló que la decisión también responde al complejo escenario económico del sector. "No estamos en un momento fácil para el transporte público", advirtió, al recordar que la responsabilidad económica que antes asumía el Gobierno nacional fue trasladada a la Provincia de Buenos Aires.

La intendenta explicó que una división en más sectores dificultaría la participación de empresas en la futura licitación, por lo que se optó por un esquema de tres áreas que resulte económicamente viable para los operadores.

Como parte del nuevo modelo, se construirán tres terminales: una en Cuartel V, otra en Trujui y una tercera en Paso del Rey, además de mantener la actual terminal del centro de Moreno.

El objetivo es descomprimir la circulación de colectivos en el casco céntrico y reorganizar los recorridos para mejorar la conectividad.