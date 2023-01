En Moreno se llevará a cabo una nueva edición de Arkadia, el festival de cómic, animé, manga, y gamer que atrae a lugareños y fanáticos de esta cultura. La cita es el próximo sábado y la entrada es libre y gratuita. El evento se desarrollará desde las 17 horas, en la Casa de la Cultura, ubicada en Dr. Vera 247 de la localidad bonaerense.

El mega evento contará con todos los ingredientes de un festival: además de varios stands con merchandising de los personajes favoritos de animé, dibujos y maquillaje artístico; habrá un patio gastronómico y bandas en vivo.

Musicalizarán la tarde Ayres Anime, Delorean Z, Enimetal, la performance de El Potro y shows de k-pop. Y, para los amantes de los vídeo juegos, habrá espacios especialmente ambientados: una zona gamer, una zona fandancer y una zona random.

Durante el evento también se llevará a cabo la entrega de premios y menciones honoríficas a los ganadores morenenses de los concursos de cosplay y de dibujo.

3° Concurso de dibujo Manga, Animé y Cómic de Arkadia

Ya se encuentra abierta la inscripción para el 3° Concurso de dibujo Manga, Animé y Cómic de Arkadia Moreno. La misma estará vigente hasta el próximo 30 de enero y el ganador se anunciará el 8 de febrero. Como siempre, las inscripciones son gratuitas y se realizan de forma presencial en la Casa de la Cultura, ubicada en Doctor Vera 247.

El concurso se divide en dos categorías, una juvenil (de 8 hasta 17 años de edad), y otra, adulto (de 18 a 40 años). Las obras deberán estar basados en la temática de diferentes personajes de las películas de cine animé.

Los films seleccionados para esta edición son: Lupin III; Cowboy Bebop; Dragon Ball Z; Caballeros del Zodiaco; El viaje de Chihiro; El castillo vagabundo; Las tumbas de las luciérnagas; El viento se levanta; Princesa Mononoke; La colinade las amapolas; Mi vecino Totoro; Sailor Moon; Sakura Carp Captor; Robotech; Red line; Ghost in the Shell; Samuray X; Naruto; El niño y la bestia; El tiempo contigo; Your name; Jin-roh y One piece.

El ganador será publicado en la página y redes sociales oficiales de la Subsecretaría de Cultura del Municipio, indicando el día en el que deben retirar su premio. Además, las obras de los participantes serán expuestas en el Museo Municipal de Bellas Artes “Manuel Belgrano”.

Aquellos interesados en participar pueden realizar sus consultas al Instagram @arkadia_moreno. El certamen está organizado por el Municipio de Moreno a través de la Subsecretaría de Cultura.