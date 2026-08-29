La creación de la Policía Municipal de Morón generó un fuerte cruce político dentro del peronismo local. El intendente Lucas Ghi decidió avanzar mediante un decreto después de que el proyecto de ordenanza que debía establecer el funcionamiento del nuevo cuerpo regresara a comisión en el Concejo Deliberante.

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La decisión fue cuestionada por el bloque de Fuerza Patria, alineado con Nuevo Encuentro que lidera Martín Sabbatella, que salió a desmentir al secretario de Seguridad municipal, Damián Cardoso. El funcionario había responsabilizado al Concejo por la demora en la aprobación de la iniciativa y señalado que, ante esa situación, el Ejecutivo decidió avanzar por decreto.

Desde Fuerza Patria explicaron que el expediente había sido incluido para su tratamiento en la sesión del 23 de julio, pero que finalmente volvió a comisión por un acuerdo entre las presidencias de todos los bloques, incluido el PJ-Movimiento Derecho al Futuro, que responde al Gobierno municipal.

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Por eso, el bloque rechazó las declaraciones de Cardoso y sostuvo que el regreso a comisión no fue una maniobra para impedir la creación de la fuerza, sino una decisión consensuada para continuar trabajando sobre una ordenanza que permitiera darle un marco legal sólido y mayor respaldo político.

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El espacio también afirmó que había realizado aportes de especialistas para avanzar hacia una institución "seria, profesional y democrática", aunque cuestionó que el proyecto enviado originalmente por el Ejecutivo contenía "ilegalidades e irregularidades".

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Tras la postergación del debate, Ghi firmó el Decreto 1519/2026, mediante el cual creó el Programa Municipal Integral de Prevención, Proximidad, Protección Comunitaria y Convivencia Ciudadana, cuyo cuerpo operativo es presentado públicamente como la Policía Municipal de Morón.

La primera camada fue presentada esta semana en el Polideportivo Gorki Grana de Castelar, en un acto encabezado por Ghi y con la presencia del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Son alrededor de 150 aspirantes provenientes de distintas fuerzas de seguridad, que deberán atravesar una capacitación antes de comenzar a realizar tareas preventivas en las calles. El inicio de las actividades está previsto para diciembre.

¿Qué podrá hacer la Policía Municipal?

El decreto establece que se trata de una organización civil, administrativa y preventiva dependiente del Municipio, sin personalidad jurídica propia, autarquía ni estado policial. Por lo tanto, no será una fuerza autónoma como la Policía Bonaerense.

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Los agentes podrán recorrer barrios, asistir a víctimas y actuar frente a delitos cometidos en flagrancia hasta la llegada de la autoridad competente. No tendrán facultades para investigar delitos, realizar allanamientos ni trasladar detenidos.

El Municipio anticipó además que contarán con chalecos antibalas, equipos de comunicación y armas de baja letalidad. Estos aspectos forman parte de los cuestionamientos de Fuerza Patria, que reclama precisiones sobre las atribuciones, el equipamiento, los mecanismos de control y el régimen de los agentes.

El bloque también puso el foco en la incorporación del personal y acusó al Ejecutivo de haber dispuesto el ingreso de "cientos de nuevos empleados" sin informar bajo qué modalidad ni proceso de selección.

Según informó el medio regional Zona Norte Diario, desde el Municipio respondieron que los integrantes de esta primera camada son retirados de fuerzas de seguridad, no exonerados, y que sus antecedentes fueron revisados. Cardoso aseguró además que algunos postulantes fueron denunciados penalmente por presuntamente intentar presentar títulos falsificados.

Otro de los puntos que alimenta la discusión es que el Presupuesto 2026 de Morón contempla alrededor de $1.700 millones para el programa, aunque la ordenanza que debía establecer su marco integral todavía no fue sancionada.

De esta manera, el Municipio avanza con la capacitación de los agentes y mantiene el objetivo de ponerlos en las calles en diciembre, mientras el debate político continúa abierto. El Ejecutivo defiende la necesidad de sumar una herramienta de prevención y proximidad frente a la inseguridad, mientras Fuerza Patria reclama que queden establecidos con claridad sus facultades, límites, régimen de personal y mecanismos de control.

La disputa por la Policía Municipal se convirtió así en un nuevo capítulo de la interna del peronismo de Morón, con el sector que responde a Ghi y el espacio de Fuerza Patria enfrentados por el modo en que debe funcionar una estructura que el Municipio ya comenzó a poner en marcha.