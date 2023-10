Días atrás, Leandro Ugartemendia, candidato a intendente de Morón de Juntos por el Cambio, denunció al kirchnerismo por el supuesto funcionamiento de una “Dirección de atención al delincuente” en el municipio de Morón. "Con empleados, presupuesto, y hasta folletería. Todo financiado con los impuestos de las víctimas", puntualizó el aspirante a la intendencia en un polémico tuit.

Ahora, el dirigente denunció que un hombre prendió fuego un local partidario del PRO en el partido de Morón. "Hace poco me comprometí a cerrar la Oficina de Asistencia a Delincuentes si me eligen intendente de Morón, y hoy prendieron fuego nuestro local en la calle Agüero. Sé que este es el precio de enfrentar a los chorros y al kirchnerismo. No nos van a parar", sentenció Ugartemendia.

— Leandro Ugartemendia (@LeaUgartemendia) October 9, 2023

A través de Twitter, el postulante a jefe comunal de Morón adjuntó un video en el cual se muestra claramente a un individuo (por el momento se desconoce su identidad) rociando con alcohol el frente del establecimiento, para luego prenderle fuego. Según consta en la cámara de seguridad que registró el siniestro, el mismo ocurrió alrededor de las 2:45 horas de la madrugada de este lunes 9 de octubre.

Distintos dirigentes se solidarizaron con la situación, incluso desde Unión por la Patria de Morón repudiaron el hecho. “Quienes durante estos 40 años de Democracia nos comprometimos y luchamos por la libre expresión de las ideas y a favor de la militancia, no podemos ni vamos a tolerar expresiones violentas de ningún tipo que atemoricen a la sociedad”, expresaron desde el espacio del intendente Lucas Ghi.

En las últimas PASO, Juntos por el Cambio fue la fuerza más votada en Morón con el 36,13% de los votos. Ugartemendía venía de quedar en el centro de la polémica luego de salir por varios medios nacionales reprobando la Dirección de Acceso a Derechos de Personas Privadas de Libertad y sus Familias, una dependencia del municipio que desde 2019 brinda atención a personas detenidas y a sus familiares.