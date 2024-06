El lamentable episodio ocurrió en la sesión celebrada el pasado 13 de junio que, entre los temas a trabajar en el Orden del Día, se anotaba el proyecto que trata la prórroga del convenio con Empresa Urbaser Argentina S.A para el servicio de higiene, el cual finalmente fue aprobado.

En el marco del debate, el concejal Ezequiel Tozzi, miembro del Bloque La Libertad Avanza-Partido Demócrata pidió la palabra y dirigiéndose al Presidente, Marcelo González dijo: “No puedo dejar de marcar la doble vara que tiene específicamente usted”.

Y continuó: “Porque cuando se trató en este mismo recinto, en diciembre, el aumento excesivo de tasas, usted le impidió a la gente, por miedo a que haya problemas con vecinos de Morón, a que vengan a presenciar la sesión”. En el minuto 01.04.00 del video comienza la alocución de Tozzi.

“Y en este caso le pareció que no iba a haber problema dejar que venga la gente de la recolección de residuos a ver cómo le íbamos a pegar mucho de los concejales a ese convenio”, refirió en medio de una sala llena de los operarios con sus banderas gremiales desplegadas.

En ese contexto comparó: “Para mí tiene un nivel de sadismo y de cinismo similar a que una mujer que fue violada, la llaman para tener una cámara Gesell y le dicen, bueno, que el violador esté mirando cómo hablan de él”.

En ese momento, los presentes lo abuchearon e inmediatamente la autoridad del recinto le replicó: “Típico ejemplo de Milei, hay cosas que no se pueden decir, sea ubicado, ubíquese”.

“Estoy haciendo una comparación, pero no se preocupe señor Presidente, porque mire, yo estando con fiebre, con tos, con dolor de garganta, con dolor de pecho, igual me lleva a dudar que definitivamente no soy el más enfermo de este recinto”, remarcó Tozzi quien al comienzo de su alocución advirtió que había ido a pesar de estar enfermo.

Este martes, la concejal de Unión por la Patria (UxP) Nadia Diz emitió un comunicado repudiando las expresiones del libertario y al respecto explicó que “pasado unos días y viendo el silencio desde otros bloques opositores, me veo en la obligación de manifestarme”.

Repudio de la concejala @NaduDiz, ante las expresiones del concejal Tozzi de @LLibertadAvanza; quien comparo la presencia de trabajadores, en la sesión del 13/06/24 en el HCD #Moron, con invitar a un Violador a presenciar la Cámara Gesell de su victimahttps://t.co/B0BYZPgqP8 pic.twitter.com/l5cQ20j0Fn — La Marechal (@LaMarechalOk) June 18, 2024

“Resulta inadmisible que dentro de nuestra casa de la democracia se viertan comentarios relajados que comparen la presencia de trabajadores observando una sesión donde se decidía su continuidad laboral al tratar la prórroga del contrato con la empresa que los emplea, con “que una mujer que fue violada la llaman para tener una cámara gesell y dicen, ‘bueno, que el violador esté mirando cómo hablan de él”, señaló Diz.

“El sufrimiento de las mujeres, y las diversidades, frente a la violencia de género, no es algo banal (como tampoco lo es la defensa de los puestos de trabajo en un contexto de recesión y desempleo planificado). Es una realidad que padecen a diario miles de argentinas y argentinos, a los que les debemos, mínimamente, respeto; y desde nuestra responsabilidad, acompañamiento y políticas que den respuestas”, continúa.

“El mismo día, realizamos un homenaje a nuestra querida Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Como lo expresé en ese entonces, realmente deseo, como ella nos enseñó con su ejemplo, que podamos abrazarnos desde la pluralidad de pensamiento y acción política, y tomar una postura clara sobre aquellas cosas que ya no tienen lugar en nuestra vida democrática”, destaca Diz.

“NI UNA MENOS… Desde Morón, seguiremos sosteniendo DERECHOS”, finaliza el documento publicado por la concejala de Unión por la Patria.