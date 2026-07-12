Los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 también tuvieron su capítulo particular en Berazategui, donde un grupo de motociclistas se convirtió en protagonista de la celebración y generó fuertes cuestionamientos en las redes sociales.

Ads

Un video difundido por el medio local By Noticias muestra a decenas de motos recorriendo las calles mientras hacían sonar los motores y realizaban aceleraciones en medio de la multitud que celebraba el triunfo argentino.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y despertaron una gran cantidad de comentarios de vecinos, la mayoría con críticas por las maniobras y el ruido durante el festejo.

Ads

Puede interesarte

"Arruinaron el festejo", escribió una usuaria. "No podíamos escuchar los cánticos", señaló otra. También hubo reclamos por la falta de controles y cuestionamientos al comportamiento de los motociclistas, mientras algunos usuarios ironizaron sobre la escena.

El episodio se suma a otros hechos registrados durante los festejos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, donde, además de las celebraciones, también se produjeron incidentes y situaciones que empañaron una jornada mayoritariamente festiva.

Ads