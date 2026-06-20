El kirchnerismo realizará este sábado un banderazo en Parque Lezama, en el barrio porteño de San Telmo, para reclamar la liberación de Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de Constitución desde hace más de un año, condenada en la causa Vialidad.

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La elección del Parque Lezama como sede no fue casual ya que las concentraciones reiteradas frente al domicilio de la ex presidenta derivaron en una intimación judicial que obligó al espacio a trasladar sus actos.

La convocatoria fue lanzada por La Cámpora con un mensaje que mezcla reclamo político y evocación patriótica: "Este sábado, banderazo en Parque Lezama. Por Argentina. Por Cristina". El acto central en la Ciudad de Buenos Aires se replicará de manera simultánea en más de 135 municipios de todo el país, bajo la consigna de denunciar la "proscripción" de la actual titular del Partido Justicialista.

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En el escenario principal está confirmado un discurso del diputado nacional Máximo Kirchner, referente de La Cámpora e hijo de la ex mandataria. Lo que genera mayor expectativa es la posibilidad de un mensaje grabado o telefónico de la propia Cristina Fernández, aunque esa alternativa aún no fue oficialmente confirmada por el entorno de la ex presidenta.

"Este sábado, banderazo en Parque Lezama. Por Argentina. Por Cristina."

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El trasfondo judicial es determinante para entender la manifestación. A principios de semana, el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu intimó formalmente a Cristina Fernández y le advirtió que podría revocar el beneficio de la prisión domiciliaria si continúan produciéndose manifestaciones que alteren el orden público frente a su domicilio. El magistrado también recordó que es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el organismo competente para autorizar este tipo de concentraciones en el espacio público.

Contexto judicial

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en obras en Santa Cruz. La sentencia fue confirmada en segunda instancia y la defensa aguarda resolución de la Corte Suprema.