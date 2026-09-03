La investigación por el envenenamiento de perros en el barrio Los Tilos de Bolívar sumó un nuevo capítulo luego de las críticas formuladas por Sergio Roldán, abogado del segundo imputado en la causa.

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El defensor, oriundo de Olavarría, cuestionó el accionar de la Fiscalía 15, puso en duda las pruebas reunidas hasta el momento y adelantó que presentará una denuncia por presuntas irregularidades durante los procedimientos.

Roldán representa al segundo imputado, señalado por la fiscalía como quien habría provisto el veneno utilizado para provocar la muerte de los animales. Sin embargo, el abogado sostuvo que la investigación todavía no logró determinar con qué sustancia fueron envenenados los perros.

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Cuestionamientos por los teléfonos celulares

Uno de los principales puntos planteados por la defensa está relacionado con los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación.

Roldán sostuvo que, una vez incautado un dispositivo, debe preservarse mediante los procedimientos correspondientes de cadena de custodia y que no debería ser manipulado hasta su apertura por parte del área pericial.

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En ese sentido, cuestionó que la fiscalía haya utilizado mensajes encontrados en uno de los teléfonos para vincular a su defendido con el supuesto suministro del veneno.

Según explicó en diálogo con LU32 Radio Olavarría, existe un mensaje en el que se menciona llevar “las vitaminas” y pasar a tomar mates. La fiscalía habría interpretado que esa referencia podía estar relacionada con el veneno utilizado para matar a los animales.

“Es muy agarrado de los pelos, parece un cuento para chicos del jardín de infantes”, afirmó el abogado al cuestionar esa hipótesis.

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El teléfono de la madre de uno de los acusados

El defensor también hizo referencia a otro de los procedimientos realizados en el marco de la causa. Según relató, durante un allanamiento fue secuestrado el teléfono celular de la madre de su representado, quien, de acuerdo con sus dichos, atraviesa una enfermedad oncológica.

Roldán aseguró que la incautación se produjo sin autorización y que había solicitado la devolución del dispositivo. Posteriormente, según indicó, la jueza de Garantías Fabiana San Román ordenó que el teléfono fuera restituido.

A partir de estas situaciones, el abogado anticipó que denunciará a la fiscal por lo que considera un apartamiento de las normas procesales.

“La fiscal tiene la potestad de investigar pero también tiene la obligación de respetar el procedimiento”, sostuvo.

La defensa negó la vinculación con los envenenamientos

Roldán también defendió públicamente a su representado y destacó su vínculo con los animales. Lo describió como un herrero de Bolívar que convive con un perro policía y aseguró que, desde su perspectiva, no existen elementos suficientes para relacionarlo con los hechos investigados.

El segundo imputado está señalado por la fiscalía como la persona que habría suministrado el veneno al principal acusado.

La causa también tiene como imputado a Sebastián Mendiburu. Si bien se investigan cuatro episodios de envenenamiento atribuidos a los acusados, Roldán cuestionó que públicamente se vincule al primer imputado con la muerte de una cantidad mucho mayor de animales.

“Mucho biri biri, mucha prensa”

En el cierre de sus declaraciones, el abogado cuestionó la repercusión pública que alcanzó el expediente y consideró que existen otros casos de mayor gravedad en Bolívar que, según afirmó, no tuvieron el mismo nivel de atención.

“Mucho biri biri, mucha prensa. Yo lamento mucho los perros que perdieron. Los envenenamientos son un delito”, sostuvo.

Y agregó: “Tenemos casos muy grosos en la ciudad, como la desaparición de Juan Woldryk y no saben nada de él”.

Mientras tanto, la investigación por los envenenamientos continúa bajo la órbita de la Fiscalía 15, en una causa que ahora suma los fuertes cuestionamientos de la defensa respecto de las pruebas, los procedimientos realizados y la cadena de custodia de los elementos secuestrados.