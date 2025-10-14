El instructor de paracaidismo, de 56 años, fue imputado por homicidio culposo en el marco de la investigación por la muerte de Rosana Mabel Back, de 52, ocurrida el pasado 27 de septiembre durante un salto en el Aeroclub de Miramar.

La notificación formal se concretó durante un allanamiento en su vivienda en Mar del Plata, dispuesto por la fiscalía N° 11 y autorizado por el juez de Garantías Juan Tapia.

En el procedimiento —en el que intervino personal de la DDI Mar del Plata y de la Sub DDI Miramar— también se llevó a cabo una requisa vehicular sobre un Citroën C4.

Durante las diligencias, según informó La Capital, los investigadores secuestraron once paracaídas, cámaras de video y fotografía, memorias externas, una notebook y sellos identificatorios del instructor, con los títulos de “Delegado deportivo zonal” e “Instructor de paracaidismo”.

De los testimonios recogidos en el lugar surgió que la víctima habría cambiado su kit de paracaídas antes del salto, utilizando un equipo que no era el habitual. Los investigadores analizan ahora el estado técnico y la fecha de vencimiento de los dispositivos secuestrados, además de reconstruir el salto a partir de filmaciones y grabaciones tomadas por otros participantes.

El hecho ocurrió cuando la víctima, de vasta experiencia en la disciplina, participaba de una jornada de paracaidismo junto a otros integrantes del rubro. La mujer formaba parte de la Asociación Civil Paracaidismo de Mar del Plata y contaba con amplia trayectoria en este deporte.

Esa jornada se lanzó desde una avioneta pero su sistema no se abrió correctamente. El cuerpo de la mujer fue hallado sin vida tras un rastrillaje en el predio del aeroclub, ubicado sobre la Ruta 77, a la altura del kilómetro 5,5.