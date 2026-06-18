Por la muerte de Manuel Storani, hijo del exministro Federico, su madre Ángeles Albarracín y de Francisco Javier Gotti, en un choque de lanchas en el Delta de Tigre en marzo de 2016, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a nueve años de prisión impuesta a Pablo Torres Lacal.

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Fue mediante la desestimación de los recursos presentados por la defensa, en una decisión adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En octubre de 2025, la Suprema Corte de Justicia bonaerense había rechazado los planteos defensivos contra la condena. Antes, el Tribunal de Casación Penal de la provincia había confirmado el fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Isidro, que a fines de 2023 condenó a Torres Lacal por homicidio simple y le impuso una pena de nueve años de prisión.

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Pablo Torres Lacal, el hombre que provocó el choque en la medianoche del 31 de marzo de 2016 en el Canal Vinculación, en el Delta de Tigre, circulaba con su embarcación Shark II a la máxima velocidad posible.

La tragedia ocurrió cuando Manuel Storani, de 14 años, navegaba junto a su madre y otras cuatro personas a bordo de la lancha Mad II. Allí fueron embestidos por Torres Lacal

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. El bote se partió al medio. El cuerpo del hijo de Storani recién fue hallado tres días después en la orilla del río Luján, en el partido de San Isidro.

Durante el juicio, la defensa sostuvo que se había tratado de un accidente inevitable. Sin embargo, los magistrados concluyeron que las circunstancias acreditadas en el debate excedían el marco de un mero hecho culposo y justificaban la atribución de una conducta dolosa.

Según la reconstrucción efectuada durante el proceso, la embarcación comandada por el acusado apareció de manera sorpresiva y a gran velocidad. Los testimonios incorporados al juicio describieron a los tripulantes de la embarcación de Torres Lacal como exaltados en los momentos previos al choque. Si bien los estudios toxicológicos arrojaron resultados negativos, uno de los acompañantes reconoció haber consumido alcohol antes de iniciar la navegación.