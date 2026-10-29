Este jueves aproximadamente, a las 13:30 horas, el Hospital Municipal de Pirovano (partido de Bolívar) recibió una llamada de una persona mayor de edad que se encontraba en un campo cercano al denominado "Monte del 13", informando con desesperación que su esposa y sus hijos no se movían.

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Inmediatamente salió una ambulancia hacia el lugar. Al arribar, los profesionales constataron que tres personas habían fallecido: una madre y dos hijos menores de edad, de 15 y 17 años. El campo está ubicado a unos 15 kilómetros de Pirovano en dirección hacia Daireaux.

Funcionarios policiales de la delegación Pirovano fueron los primeros en concurrir por razones de proximidad y de inmediato se produjo la movilización de numerarios del Comando se Prevención de Delitos Rurales (CPR).

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Las tres personas fallecidas, sumado a dos hijos más que estaban en estado grave, fueron encontradas por el padre y otros dos hermanos, quienes dieron aviso a los servicios de emergencia, según pudo reconstruir este medio de fuentes policiales. Los cuatro menores mencionados fueron derivados al hospital Miguel Capredoni.

Aún no hay confirmación acerca de las causas que originaron los decesos ni la data de los mismos. Se iniciaron actuaciones bajo la carátula “averiguación de causales de muerte”, con la realización de pericias cuyos resultados permitirán establecer el origen de los fallecimientos. (Fuentes: FM Radio Alpha y Presente Noticias)

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