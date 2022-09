El 22 de agosto pasado, María Ángela Francioni, de 72 años, le dijo a su nieta que iba a hacer las compras, salió de su casa en el partido de Pilar y no se supo más de ella desde entonces.

La policía no pudo hallarla en Córdoba, donde vive una hermana. Solo una cámara la muestra comprando cigarrillos a pesar de que ya no fuma hace años. En su casa dejó la cartera que utilizaba de manera habitual, documentación e incluso la tarjeta SUBE. Tampoco se la ubicó en ninguno de los centros de atención médica de Pilar.

Por lo menos tres veces por semana, vecinos y allegados se dirigen a la parroquia Nuestra Señora de Pilar a rezar y pedir su aparición.

La única pista que hizo sospechar a los investigadores es que había viajado hacía poco de Córdoba a Buenos Aires con el fin de llevar a cabo una transacción en el marco de la venta de unos terrenos, algo que no se llegó a completar. Otro dato que aportó la familia es que el día que la vieron salir de su casa debía realizar un trámite en un trabajo que había tenido su fallecido ex esposo y no se hizo.

Descripción

Mide 1.64 metros aproximadamente, es de contextura física delgada, tez blanca, pómulos rojizos, ojos castaños y cabello corto color rubio. Al momento de su desaparición vestía remera blanca, campera color beige, pantalón de jean, gorro color negro y zapatillas blancas.

Interviene en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio, especializada en pornografía infantil y delitos conexos a la trata de personas, del Departamento Judicial San Isidro, a cargo de Gonzalo Acosta.

Quien tenga información contactarse al 911 o al 0221 4293015 o bien al correo electrónico: perdes@mseg.gba.gov.ar