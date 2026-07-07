Con goles Charles De Ketelaere en 2 ocasiones, Hans Vanaken y Romelu Lukaku, Bélgica le ganó 4 a 1 a Estados Unidos y avanzó a cuartos de final, donde se medirá con España, que este lunes dejó en el camino a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

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El tanto para el local lo marcó Malik Tillman.

El plato fuerte de este martes será Argentina, que enfrentará a Egipto buscando un lugar entre los ocho mejores del mundo.

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