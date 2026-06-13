La presencia argentina en el Mundial 2026 no se limita a los futbolistas. El árbitro bahiense Facundo Tello tuvo su estreno en la Copa del Mundo al dirigir el empate 1 a 1 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, disputado en el Toronto Stadium, y quedó en la historia por un hecho particular: fue el primer juez en aplicar una de las nuevas reglas impulsadas por la FIFA para esta edición del torneo.

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A los 56 minutos del encuentro, Tello le otorgó un lateral a Canadá luego de que el defensor bosnio Sead Kolasinac demorara más de cinco segundos en realizar el saque de banda. De esta manera, se convirtió en el primer árbitro en utilizar oficialmente la nueva disposición que busca reducir las pérdidas de tiempo durante los partidos.

La FIFA explicó que el paquete de modificaciones reglamentarias implementadas para el Mundial apunta a "combatir la discriminación, reducir la pérdida de tiempo, mejorar el ritmo de los partidos y enriquecer la experiencia de jugadores y aficionados". Entre ellas se encuentra la posibilidad de que los árbitros utilicen una cuenta regresiva visual de cinco segundos en determinadas reanudaciones. Si el tiempo se excede, la posesión pasa automáticamente al equipo rival.

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Además de la aplicación de la nueva norma, Tello tuvo una actuación con varias decisiones importantes. En el segundo tiempo resolvió una acción que pudo haber derivado en penal para Canadá, pero que finalmente fue anulada por una posición adelantada detectada por el VAR, donde también hubo presencia argentina.

La delegación arbitral nacional estuvo integrada por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes, mientras que Hernán Mastrángelo se desempeñó en el sistema VAR.

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Un árbitro con experiencia mundialista

A sus 44 años, Tello suma una destacada trayectoria internacional. Ya había participado en el Mundial de Qatar 2022, donde dirigió tres encuentros, incluidos los cuartos de final entre Marruecos y Portugal. También tuvo actuaciones en la Eurocopa 2024, consolidándose entre los árbitros de mayor consideración dentro de la FIFA.

👨‍⚖️ Debutó la nueva regla de FIFA



Facundo Tello le contó los 5 segundos en un lateral y la pelota pasó a ser de Canadá.pic.twitter.com/BohwHImoW4 — minutouno (@minutounocom) June 12, 2026

Su presencia en el Mundial 2026 estuvo en duda meses atrás debido a una lesión muscular sufrida durante un partido del repechaje mundialista entre República Democrática del Congo y Jamaica. Sin embargo, logró recuperarse a tiempo y llegó a la máxima cita del fútbol.

Canadá logró un resultado histórico

Más allá de la actuación arbitral, el encuentro dejó un dato histórico para el seleccionado anfitrión. Canadá empató 1 a 1 ante Bosnia y Herzegovina y consiguió sumar el primer punto de su historia en una Copa del Mundo.

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El conjunto europeo abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo a través de Jovo Lukic, mientras que los canadienses alcanzaron la igualdad en el complemento gracias a Cyle Larin, quien anotó el gol que permitió al seleccionado local cortar una racha de derrotas en sus anteriores participaciones mundialistas.