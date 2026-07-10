Mundial 2026: España derrotó a Bélgica y jugará la primera semifinal vs. Francia
En Los Ángeles, la Furia roja se impuso por 2-1 sobre los belgas. Los españoles vuelven a esa instancia como no lo hacía desde Sudáfrica 2010 donde fue campeón.
La selección española dirigida por Luis de la Fuente derrotó a Bélgica por 2 a 1 y se clasificó a la semifinal vs. Francia tras el partido disputado en Los Ángeles, Estados Unidos, por los cuartos de final del Mundial.
España se puso en ventaja a los 29 minutos, con gol de Fabián Ruiz. Mientras que a los 40', Charles De Ketelaere cabeceó un centro desde la derecha para igualar el partido. El gol del delantero del Atalanta significó el fin del invicto de Unai Simón, que no había recibido goles en el resto del torneo.
Cerca del final, en el minuto 43', Mikel Merino aprovechó un despeje incompleto del arquero Senne Lammens - quien reemplazó a Thibaut Courtois lesionado- tras un tiro de larga distancia de Cubarsí, para poner a España 2-1 al frente y sentenciar el pase a la semifinal.
El partido con Francia se disputará el próximo martes 14 de julio a las 16 horas de Argentina, en el Estadio de Dallas.
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